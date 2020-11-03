Опрос: Симпатии жителей Литвы на стороне Байдена, а не Трампа

Влада Некрасова

Согласно результатам проведенного опроса, 32,5% жителей Литвы поддерживают кандидата на пост президента США от Демократической партии Джозефа Байдена, пишет RuBaltic.ru.

Согласно этому же опросу, действующего президента США Дональда Трампа поддержали только 18% граждан прибалтийской республики. По мнению экспертов, литовцы предпочитают Байдена потому, что он сторонник традиционной политики Соединенных Штатов в Прибалтике и обещает вести себя жестче с Россией.

Напомним, что в 2016 году, ещё до его избрания, литовские политики яростно критиковали Дональда Трампа. Но после того, как его неожиданно выбрали в президенты, литовцы начали спешно менять свою риторику. Видимо, наученные этим горьким опытом, сейчас власти Литвы воздерживаются от заявлений относительно нынешних выборов в США.