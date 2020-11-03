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Первый канал ищет актрису на роль в фильме, который снимут в космосе

Первый канал ищет актрису на роль в фильме, который снимут в космосе
Первый канал объявляет старт конкурса, победительница которого получит главную роль в первом художественном фильме, снятом в космосе, сообщили в пресс-службе вещателя.

"Дан старт конкурсу, победительница которого получит главную роль в первом художественном фильме, снятом в космосе. Кинокартина с рабочим названием "Вызов" – это совместный проект "Роскосмоса", Первого канала и студии Yellow, Black and White. Съемки пройдут на Международной космической станции осенью 2021 года", - говорится в пресс-релизе.

Общие требования к конкурсантам: гражданство России, возраст от 25 до 45 лет, базовое знание английского, рост 150-180 сантиметров и вес 50-75 килограмм.


1tv.ru/kosmos. По итогам рассмотрения присланных работ – в течение месяца – отобранные кандидаты будут приглашены на очные кастинги. По окончании первого этапа для дальнейшего участия в конкурсе приемная комиссия отберет до 30 финалисток", - указано в пресс-релизе.

Врачебно-экспертная комиссия, по данным вещателя, проведет комплексную оценку финалисток конкурса на соответствие медицинским и психологическим требованиям, а также требованиям по физической подготовке, образованию и профессиональной пригодности, необходимым для участия в космическом полете и работе в условиях космоса. Успешно выдержавшие летную комиссию кандидаты будут зачислены в Школу космонавтов, где им предстоит пройти трехмесячный учебно-тренировочный курс подготовки в ежедневном режиме.

"По итогам финальной части конкурса, определятся две его победительницы – будущая исполнительница главной роли и ее дублер. Все этапы конкурса будут подробно освещаться в эфире Первого канала", - говорится в пресс-релизе.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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