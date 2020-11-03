Почти 15 тыс. школьников Северной Осетии уже присоединились к проекту «Билет в будущее»

Влада Некрасова

Почти 15 тысяч школьников Северной Осетии уже присоединились к проекту «Билет в будущее», сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство образования и науки Республики Северная Осетия – Алания.

Оператором проекта в республике выступает Центр опережающей профессиональной подготовки Северной Осетии.

Для школьников работают 16 площадок на базе образовательных учреждений региона, которые предоставляют возможность познакомиться с почти 100 различными компетенциями.

Всероссийский проект по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» реализуется при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках нацпроекта «Образование».

Проект поможет школьникам на практике определиться с выбором будущей профессии.

Он состоит из трех этапов: профориентационной диагностики на цифровой платформе, практических мероприятий в различных форматах и выдачи индивидуальных рекомендаций по построению образовательной траектории. В рамках проведения профессиональных проб каждый регион страны старается представить те компетенции, которые особенно важны для развития экономики субъекта Федерации.

В этом году в проекте «Билет в будущее» участвуют 78 регионов России. В прошлом году на платформе проекта зарегистрировалось уже около миллиона пользователей.

Оператор проекта – Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.