Полезная каша

Лидия Мартынова

На завтрак съесть кашу — это обеспечит силами организм на весь день. Все мы знаем, что каши полезны. Но какие-то больше, какие-то меньше. Какая же каша самая полезная для организма или у них совершенно одинаковое действие?

Все каши несут пользу

Любая каша быстро насыщает.Оказывает укрепляющее действие на иммунитет.Заряжают энергией и омолаживают организм.Нормализуют процессы в желудочно-кишечном тракте.Оказывают положительное действие на эластичность кожи.

Конечно, все зависит от того, какую кашу вы предпочитаете. Но то, что каша, приготовленная на молоке намного полезнее, чем та, которая приготовлена на воде, давно уже признанный факт.

На первом месте, конечно, знаменитая овсянка. Эта каша относится к щелочной группе, а человеческому организму нужно 80% этих веществ. Овсянка полезна всем: будь то взрослый или ребенок. Рекомендована при беременности. Самая полезная каша получится из овса грубого помола. Так нами любимые хлопья никакой пользы не несут, диетологи считают их пустым продуктом.

Именно овсянка способно запустить организм с утра, при этом, не напрягая его. Каша легка для усвоения, но даст хороший заряд энергии.





Перловая каша по своей пользе легко может составить конкуренцию овсянке. Всего-то отличий — время приготовления. Именно из-за долгого процесса, ее не очень любят хозяйки. А зря.

В перловке есть калий, белок, фосфор. Она способна отрегулировать процесс пищеварения. Подавать перловку можно как со специями, так и со сливками и фруктами. Чтобы сократить процесс готовки, перед приготовлением рекомендуется замачивать крупу на несколько часов.

Гречка просто уникальная крупа, из которой, соответственно, получаются уникальные каши. Именно в гречке имеется большая энергетическая ценность, при маленькой калорийности. За это ее рекомендуют диетологи, как кашу для похудения.

Греча улучшит ногти и волосы, укрепит нервную систему. Полезна она и диабетикам. При постоянном употреблении, снижается потребность в инсулине.

С ранних лет и до глубокой старости каша должна присутствовать на вашем столе. И совсем необязательно, чтобы это была одна из перечисленных нами каш. Любая каша принесет организму множество пользы.