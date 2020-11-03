Полезные советы для дома от опытных домохозяек

Алексей Вольцев

Когда девушки впервые начинают жить отдельно от родителей, то сталкиваются с настоящими бытовыми проблемами. Жизнь домохозяйки не такая простая, как многие думают. Нужно приложить немало усилий, чтобы держать дом в чистоте и уюте. Только с возрастом приходит опыт и смекалка в непредвиденных домашних ситуациях. Для тех, кто только начинает семейную жизнь, есть множество советов для решения бытовых проблем.

Больше всего времени женщина проводит на кухне, поэтому всегда должна держать это место в чистоте. Во время приготовления еды, капли жира пачкают кафель и постепенно грязь накапливается толстым слоем. Чтобы без лишних затрат избавиться от этой проблемы, понадобится всего лишь обычный мел. Несколько кусочков необходимо растворить в воде и протереть этой жидкостью все кафельные плитки. После чего пройтись еще раз сухой тряпкой и от жира не останется следа. Также можно мыть кафель в ванной и других местах. Этот способ намного дешевле и эффективнее, чем покупка дорогих средств.Неприятные запахи на кухонной посуде тоже частая проблема многих женщин. Со временем неприятный аромат впитывается в поверхность стола или разделочные доски. Особенно это касается деревянных предметов. Даже после посудомоечного средства запах не исчезает. Чтобы навсегда избавиться от подобных ароматов, нужно лишь протереть разделочную доску подогретой водкой и запаха больше не будет. Иногда сковородки и казаны начинают пахнуть едой даже после мытья. В этом случае поможет обычная соль, ее нужно подогреть и протереть пахнущую посуду, а после просто вымыть. От раздражающего запаха не останется и следа.





После приготовления рыбы или чистки лука, на руках остается неприятный запах, который долго не смывается. Чтобы быстро от этого избавиться, нужно растворить в воде немного уксуса. После чего промыть руки этой смесью и едкий аромат больше не будет беспокоить хозяйку.Также часто во время готовки руки пачкаются, и на пальцах остается грязь, которую трудно смыть. Особенно такое часто происходит после чистки картошки или свеклы, простое мыло в этом случае не помогает. Чтобы легко привести руки в прежний вид, необходимо подготовить половину стакана воды и насыпать туда щепотку лимонной кислоты. Смесь перемешать и подержать в этой жидкости пальцы в течение минуты. После чего помыть руки с мылом и оценить результат.