Правительство России выделило 67,6 млн рублей на проведение форума «ПроеКТОриЯ» в Ярославле

Лидия Мартынова

Правительство Российской Федерации выделило 67,6 миллиона рублей на проведение Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле, сообщается на официальном сайте российского кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства направят на финансирование различных мероприятий, в том числе мастер-классов, открытых уроков, а также на создание и размещение контента на онлайн-ресурсах. Обеспечить форуму дополнительную поддержку в октябре поручил президент России Владимир Путин.

Форум «ПроеКТОриЯ» проводится в Ярославле уже семь лет. Форум помогает молодежи разобраться в многообразии современных профессий, дает возможность пообщаться с профессионалами из различных отраслей, посетить занятия по профориентации.

В этом году форум стартовал 26 октября и проходит в онлайн-формате, благодаря чему в нем смогут принять участие школьники из 35 тысяч школ. В программе форума «ПроеКТОриЯ» представлены шесть областей: информационные технологии, фармацевтика, образование, культура, энергетика и медицина.