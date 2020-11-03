Президент Армении назвал гарантию безопасности для жителей Карабаха
Реализация права на самоопределение и независимость для жителей Нагорного Карабаха является не целью, а гарантией своей безопасности. Об этом сегодня, 3 ноября, в интервью телеканалу РБК заявил президент Армении Армен Саркисян.
По его словам, окончательного решения статуса Нагорного Карабаха можно достичь только путём переговоров.
За прошедшие 26 лет шли довольные удачные переговоры, продолжил собеседник РБК.
Необходимости вовлечения России в конфликт вокруг Нагорного Карабаха на данный момент нет. Ереван в настоящее время считает приоритетом исключение из этого конфликта Турции, которая оказывает прямую военную помощь Азербайджану и непосредственно вовлечена в боевые действия на карабахском фронте. Об этом в интервью телеканалу France 24 в прошлом месяце заявил президент Армении Армен Саркисян. «Нет необходимости вовлекать Россию в конфликт. Армяне Нагорного Карабаха уже доказали, что могут защитить свою землю сами. Вместо вовлечения России или какой-либо третьей страны необходимо исключить из конфликта Турцию, которая в этом вопросе играет разрушительную роль», — сказал Саркисян. По его словам, Турция занимает в карабахском конфликте «абсолютно деструктивную» роль.
Говоря об отношениях с Россией, президент республики отметил, что Москва «долгие годы была и остаётся союзником Армении и между странами выстроены доверительные отношения».
Напомним, 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.