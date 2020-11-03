Президент Армении назвал гарантию безопасности для жителей Карабаха

Алексей Вольцев

Реализация права на самоопределение и независимость для жителей Нагорного Карабаха является не целью, а гарантией своей безопасности. Об этом сегодня, 3 ноября, в интервью телеканалу РБК заявил президент Армении Армен Саркисян.

«Очень важно понять, что независимость для карабахских армян это не цель, а единственная гарантия безопасности, выживания, построения своей жизни и прогресса. Поэтому отсюда и исходит многое», — подчеркнул глава республики.

По его словам, окончательного решения статуса Нагорного Карабаха можно достичь только путём переговоров.

«Если бы Армения признала независимость Нагорного Карабаха, о чём тогда будут переговоры? А для переговоров для Армении, Карабаха и Азербайджана были созданы все условия — Минская группа ОБСЕ, три сопредседателя — Россия, Франция и США», — подчеркнул Саркисян.

За прошедшие 26 лет шли довольные удачные переговоры, продолжил собеседник РБК.

«Стороны дошли до такого уровня, когда нужно было думать о компромиссах и политических решениях. То есть, нужно было проявить политическую волю и идти дальше. Но обрывать переговоры, потому что ты чем-то недоволен, мне кажется — это неправильный путь. Окончательное решение вопроса военным путём невозможно», — заключил Саркисян.

Необходимости вовлечения России в конфликт вокруг Нагорного Карабаха на данный момент нет. Ереван в настоящее время считает приоритетом исключение из этого конфликта Турции, которая оказывает прямую военную помощь Азербайджану и непосредственно вовлечена в боевые действия на карабахском фронте. Об этом в интервью телеканалу France 24 в прошлом месяце заявил президент Армении Армен Саркисян. «Нет необходимости вовлекать Россию в конфликт. Армяне Нагорного Карабаха уже доказали, что могут защитить свою землю сами. Вместо вовлечения России или какой-либо третьей страны необходимо исключить из конфликта Турцию, которая в этом вопросе играет разрушительную роль», — сказал Саркисян. По его словам, Турция занимает в карабахском конфликте «абсолютно деструктивную» роль.

Говоря об отношениях с Россией, президент республики отметил, что Москва «долгие годы была и остаётся союзником Армении и между странами выстроены доверительные отношения».

Напомним, 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.