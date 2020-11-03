Президент Додон: Майя Санду будет ходить с протянутой рукой

Анастасия Иванова

О блокировке экспорта молдавских товаров в Россию и уничтожении местного производителя говорил действующий президент Республики Молдавия Игорь Додон сегодня, 3 ноября, в ходе пресс-конференции в Кишинёве. В частности, Додон заявил, что его оппонент по президентской гонке Майя Санду (кандидат в президенты от партии «Действие и солидарность») намерена уничтожить местных производителей ради международных концернов.

«Санду будет ходить с протянутой рукой, чтобы затащить в страну международные концерны и уничтожить местного производителя», — подчеркнул президент.

По словам Игоря Додона, экспорт молдавских товаров в Российскую Федерацию будет заблокирован, если Майя Санду станет президентом. Это означает, что тысячи тонн фруктов останутся гнить на полях.

«Мы открыли восточные и западные рынки, что хорошо для молдавских фермеров. А что делает Майя Санду? Она называет Россию агрессором, врагом Республики Молдавия. Это значит, что, если Майя Санду станет президентом — экспорт будет заблокирован. Как вы будете вести переговоры с теми, кого вы называете агрессором, тираном, врагом», — заявил Додон.

В этом контексте президент обратился к фермерам: «Уважаемые фермеры, особенно на севере страны, те, кто в прошлом году экспортировал яблоки в Россию и они не замерзли на полях, как в 2014 году, когда Майя Санду была в правительстве. В прошлом году в Россию было отправлено 240 тысяч тонн яблок. Что вы будете делать при таком президенте, который называет Россию агрессором? Яблоки останутся гнить в поле? Срок действия договоренностей истекает 1 января 2021 года. Что будем делать с таким президентом?».

Додон уверяет, что при Майе Санду полученные кредитные деньги будут потрачены на потребление, а не на инфраструктурные проекты.

«Мы хотим развивать экономику, строить индустриальные парки. Призываю поддержать мою кандидатуру, так как предвыборные обещания Санду пустые и популистские», — резюмировал Игорь Додон.

ИА Newstes напоминает, что одним из главных достижений на посту президента Игорь Додон называет восстановление торгово-экономических отношений с Российской Федераций. Молдавские сельхозпроизводители и транспортные кампании получили таможенные преференции и возможность выхода на российские рынки. Так, экспорт молдавских товаров в Россию в январе—июле 2020 года, в сравнении с тем же периодом 2019 года, вырос на 4,2% - до $ 137,49 млн, доля РФ в общем объеме молдавского экспорта увеличилась за указанный период с 8,35% до 9,97%. Россия по итогам января—июля 2020 года заняла 2-е место в списке крупнейших партнеров Молдавии по объёмам закупки молдавской продукции, а также 2-е место по объемам поставок продукции в Молдавию.

28 сентября в ходе видеосвязи президент РФ Владимир Путин пообещал Игорю Додону, что развитие отношений Москвы и Кишинёва будет продолжено. В частности, российская сторона сформировала необходимые денежные средства в виде гуманитарной помощи в общем объеме до 500 млн рублей для сельхозпредприятий Молдавии.