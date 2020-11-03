Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Продлён срок проведения конкурса среди классных руководителей

Продлён срок проведения конкурса среди классных руководителей

Продлён срок проведения конкурса среди классных руководителей

Всероссийский дистанционный конкурс среди классных руководителей на лучшие методические разработки воспитательных мероприятий вызвал большой интерес в педагогическом сообществе, привлёк профессиональное внимание как педагогов, так и руководителей общеобразовательных организаций.

В ходе проведения конкурса с 1 по 15 октября 2020 года поступило более 10 000 заявок на участие от классных руководителей из более чем 80 субъектов Российской Федерации. В настоящее время продолжается процесс обработки поступивших заявок и регистрации участников, сообщает пресс-служба Минпросвещения России

В целях организации наиболее эффективного взаимодействия с участниками, а также оптимизации работы жюри конкурса сроки проведения этапов продлены: предоставление конкурсных материалов – с 15 октября по 6 ноября 2020 г.; экспертиза конкурсных материалов – с 7 ноября по 29 ноября 2020 г.; подведение итогов и утверждение результатов – с 30 ноября по 10 декабря 2020 года. 

Подробная информация о порядке и условиях конкурсного отбора, требованиях к документам и конкурсным материалам содержится в Положении о конкурсе, а также размещена на сайте конкурса.

Лучшие из представленных методических разработок будут опубликованы в официальном электронном журнале Минпросвещения России «Вестник образования».

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Зюганов: Жириновский нападает на Кадырова так же, как на Ленина
Зюганов: Жириновский нападает на Кадырова так же, как на Ленина
Правительство России выделило 67,6 млн рублей на проведение форума «ПроеКТОриЯ» в Ярославле
Правительство России выделило 67,6 млн рублей на проведение форума
Продлён срок проведения конкурса среди классных руководителей
Продлён срок проведения конкурса среди классных руководителей
Во время каникул дети Пензенской области будут заниматься на свежем воздухе
Во время каникул дети Пензенской области будут заниматься на свежем
СВР не видит интереса США к улучшению отношений с Россией после выборов
СВР не видит интереса США к улучшению отношений с Россией после
Минск рассчитывает на привлекательную цену на газ из России в 2021 году
Минск рассчитывает на привлекательную цену на газ из России в 2021
Несколько способов, позволяющих увеличить денежный поток
Несколько способов, позволяющих увеличить денежный поток
Чиновники Евросоюза назвали террористическую атаку в Вене «трусливой»
Чиновники Евросоюза назвали террористическую атаку в Вене «трусливой»
Москва возглавила рейтинг Общественной палаты по качеству некоммерческого сектора
Москва возглавила рейтинг Общественной палаты по качеству
Энн Хэтэуэй посоветовала Зои Кравиц, как играть Женщину-кошку
Энн Хэтэуэй посоветовала Зои Кравиц, как играть Женщину-кошку
В Минске рассказали о планах по закупке российской вакцины от COVID-19
В Минске рассказали о планах по закупке российской вакцины от COVID-19
Киану Ривз с возлюбленной Александрой Грант на шопинге в Берлине
Киану Ривз с возлюбленной Александрой Грант на шопинге в Берлине

Топ на сегодня

Звездный Instagram: домашний уют, бьюти-процедуры и, конечно, курорты — такая разная осень в блогах знаменитостей
Звездный Instagram: домашний уют, бьюти-процедуры и, конечно, курорты
СМИ: расходы россиян на тестирование на COVID-19 предложили возмещать
СМИ: расходы россиян на тестирование на COVID-19 предложили возмещать
ЦИК Молдавии: Санду опережает Додона на 2,5% после подсчета 99% голосов
ЦИК Молдавии: Санду опережает Додона на 2,5% после подсчета 99%
ЦИК Молдавии назвал лидера на выборах президента страны
ЦИК Молдавии назвал лидера на выборах президента страны
Германия поддержит бизнес при локдауне на 10 млрд евро
Германия поддержит бизнес при локдауне на 10 млрд евро

Еще по теме

1 октября стартует всероссийский конкурс для классных руководителей
Завершился первый год работы проекта Уральского педуниверситета «Ассоциация классных руководителей»
Стартовал онлайн-финал Международного конкурса методических разработок «Уроки Победы»
Путин поручил представить предложения о системе мотивации классных руководителей