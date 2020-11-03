Продлён срок проведения конкурса среди классных руководителей

Влада Некрасова

Всероссийский дистанционный конкурс среди классных руководителей на лучшие методические разработки воспитательных мероприятий вызвал большой интерес в педагогическом сообществе, привлёк профессиональное внимание как педагогов, так и руководителей общеобразовательных организаций.

В ходе проведения конкурса с 1 по 15 октября 2020 года поступило более 10 000 заявок на участие от классных руководителей из более чем 80 субъектов Российской Федерации. В настоящее время продолжается процесс обработки поступивших заявок и регистрации участников, сообщает пресс-служба Минпросвещения России

В целях организации наиболее эффективного взаимодействия с участниками, а также оптимизации работы жюри конкурса сроки проведения этапов продлены: предоставление конкурсных материалов – с 15 октября по 6 ноября 2020 г.; экспертиза конкурсных материалов – с 7 ноября по 29 ноября 2020 г.; подведение итогов и утверждение результатов – с 30 ноября по 10 декабря 2020 года.

Подробная информация о порядке и условиях конкурсного отбора, требованиях к документам и конкурсным материалам содержится в Положении о конкурсе, а также размещена на сайте конкурса.

Лучшие из представленных методических разработок будут опубликованы в официальном электронном журнале Минпросвещения России «Вестник образования».