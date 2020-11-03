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Проведение сходов по самообложению разрешат в отдельных районах

Проведение сходов по самообложению разрешат в отдельных районах

Предлагается ввести норму о самообложении граждан не только на всей территории муниципалитета, но и на его части: в отдельном микрорайоне или на территории группы многоквартирных домов. На пленарном заседании Совета Федерации 3 ноября планируют рассмотреть соответствующий закон. Инициатива внесена Госсоветом Республики Татарстан.

Под самообложением понимается форма добровольных взносов граждан или их безвозмездный труд в пользу местного благоустройства. Действующее законодательство о самообложении разрешает вводить механизм самообложения в пределах территории муниципального образования, в которую может входить несколько населённых пунктов, а также в пределах одного населённого пункта. Это не позволяет учесть интересы всех групп населения, проживающих на территории одного населённого пункта, но в разных его частях, полагают авторы документа.

«Остаётся низкой мотивация граждан, проживающих в определённой части населенного пункта, в решении местных вопросов (ремонт внутридворовых дорог, строительство детских площадок и так далее) на территории другой части населенного пункта», — говорится в пояснении к проекту.

Если предлагаемая инициатива будет поддержана, задействовать механизм самообложения можно будет и для решения проблем района индивидуальной жилой застройки в городе или группы многоквартирных домов. Например, при ремонте внутридворовых дорог, строительстве детских площадок.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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