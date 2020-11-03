Путин призвал постоянно подтверждать первенство ледового флота России

Анастасия Иванова

Россия обладает уникальным ледовым флотом, это первенство необходимо постоянно подтверждать и наращивать свои позиции, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хорошо известно, что мы обладаем уникальным ледовым флотом, занимаем лидирующие позиции в освоении и изучении арктических территорий, и это первенство необходимо постоянно подтверждать, каждый день. Наращивать наши позиции, укреплять и обновлять флот, внедрять новые передовые технологии строительства ледоколов и других судов ледового класса", - сказал он на церемонии поднятия флага на новом ледоколе "Виктор Черномырдин".