Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Путин призвал постоянно подтверждать первенство ледового флота России

Путин призвал постоянно подтверждать первенство ледового флота России

Путин призвал постоянно подтверждать первенство ледового флота России
Россия обладает уникальным ледовым флотом, это первенство необходимо постоянно подтверждать и наращивать свои позиции, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хорошо известно, что мы обладаем уникальным ледовым флотом, занимаем лидирующие позиции в освоении и изучении арктических территорий, и это первенство необходимо постоянно подтверждать, каждый день. Наращивать наши позиции, укреплять и обновлять флот, внедрять новые передовые технологии строительства ледоколов и других судов ледового класса", - сказал он на церемонии поднятия флага на новом ледоколе "Виктор Черномырдин".

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Путин сообщил о разработке новых серий дизельных и атомных ледоколов
Путин сообщил о разработке новых серий дизельных и атомных ледоколов
Заложник вероятного убийцы Маругова оказался экс-адвокатом киллера Солоника
Заложник вероятного убийцы Маругова оказался экс-адвокатом киллера
В ТГПУ разработали платформу интернет-приложений для роботов
В ТГПУ разработали платформу интернет-приложений для роботов
В Белгороде подвели итоги Окружной школы руководителей студотрядов ЦФО
В Белгороде подвели итоги Окружной школы руководителей студотрядов ЦФО
В Башкирии в 2020 году победителями отбора по программе «Земский учитель» стали 55 педагогов
В Башкирии в 2020 году победителями отбора по программе «Земский
Путин призвал постоянно подтверждать первенство ледового флота России
Путин призвал постоянно подтверждать первенство ледового флота России
Россия не допустит "игры в одни ворота" с Евросоюзом, заявил Лавров
Россия не допустит "игры в одни ворота" с Евросоюзом, заявил Лавров
Сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров женится
Сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров женится
Президент Додон: Майя Санду будет ходить с протянутой рукой
Президент Додон: Майя Санду будет ходить с протянутой рукой
Когда рождаются самые успешные и удачливые люди: их восточный гороскоп и знак зодиака
Когда рождаются самые успешные и удачливые люди: их восточный
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко дебютировал в кино
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко дебютировал в кино
Горячие фото россиянки, попавшей в пятерку самых популярных порноактрис мира
Горячие фото россиянки, попавшей в пятерку самых популярных

Топ на сегодня

«Человек, не будь овцой»: В Риге протестовали против обязательных масок
«Человек, не будь овцой»: В Риге протестовали против обязательных
Экономисты спрогнозировали курс рубля после резкого падения
Экономисты спрогнозировали курс рубля после резкого падения
«Домашняя» простуда может защитить от «пришлого» вируса — иммунолог
«Домашняя» простуда может защитить от «пришлого» вируса — иммунолог
Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе
Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе
Открылась виртуальная выставка костюмов из "Короны" и "Хода королевы"
Открылась виртуальная выставка костюмов из "Короны" и "Хода королевы"

Еще по теме

Мишустин рассказал о развитии парка атомных ледоколов в России
Путин призвал активнее использовать цифровые технологии на железных дорогах
На новом буксире Балтийского флота поднят флаг вспомогательного флота ВМФ
Корабли Северного флота в 2018 году продолжат укреплять позиции в стратегически важных районах Мирового океана