Путин призвал постоянно подтверждать первенство ледового флота России
Сегодня, 18:40 Анастасия Иванова
Россия обладает уникальным ледовым флотом, это первенство необходимо постоянно подтверждать и наращивать свои позиции, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хорошо известно, что мы обладаем уникальным ледовым флотом, занимаем лидирующие позиции в освоении и изучении арктических территорий, и это первенство необходимо постоянно подтверждать, каждый день. Наращивать наши позиции, укреплять и обновлять флот, внедрять новые передовые технологии строительства ледоколов и других судов ледового класса", - сказал он на церемонии поднятия флага на новом ледоколе "Виктор Черномырдин".
По материалам: ria.ru