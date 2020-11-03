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Путин сообщил о разработке новых серий дизельных и атомных ледоколов

Путин сообщил о разработке новых серий дизельных и атомных ледоколов
Президент России Владимир Путин сообщил, что сейчас в РФ разрабатываются новые серии дизельных и атомных ледоколов, аналогов которым нет.

"Уже сейчас идёт работа над несколькими сериями дизельных и атомных ледоколов, аналогов которым нет в мире. За ними будущее и, уверен, что наши талантливые кораблестроители готовы к новаторству, поиску и внедрению смелых технических решений", - сказал Путин на церемонии поднятия флага на новом ледоколе "Виктор Черномырдин".

# Россия
По материалам: ria.ru

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