Путин сообщил о разработке новых серий дизельных и атомных ледоколов

Влада Некрасова

Президент России Владимир Путин сообщил, что сейчас в РФ разрабатываются новые серии дизельных и атомных ледоколов, аналогов которым нет.

"Уже сейчас идёт работа над несколькими сериями дизельных и атомных ледоколов, аналогов которым нет в мире. За ними будущее и, уверен, что наши талантливые кораблестроители готовы к новаторству, поиску и внедрению смелых технических решений", - сказал Путин на церемонии поднятия флага на новом ледоколе "Виктор Черномырдин".