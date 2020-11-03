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Россия не допустит "игры в одни ворота" с Евросоюзом, заявил Лавров

Россия не допустит "игры в одни ворота" с Евросоюзом, заявил Лавров
Москва, несмотря на недружественные действия ЕС, все таки остается открытой к диалогу, но "игры в одни ворота" не допустит, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Адекватно реагируя на недружественные действия, мы, тем не менее, сохраняем открытость к диалогу с Евросоюзом, который остается нашим важным торгово-экономическим партнером. Налицо устойчивый интерес бизнеса обеих сторон к углублению взаимовыгодной кооперации. Не теряет своего значения российско-есовское сотрудничество в сфере энергетики. Имеется ряд областей, в которых объективно востребовано сопряжение усилий. В их числе – противодействие новым вызовам и угрозам, кризисное регулирование, здравоохранение, климат, защита персональных данных, искусственный интеллект", - заявил Лавров в интервью газете "Коммерсант".

"При этом европейские коллеги должны четко понимать, что любое взаимодействие возможно только на честной, равноправной основе, с учетом интересов друг друга. "Игры в одни ворота" мы не допустим. Односторонних жестов "доброй воли" с нашей стороны не будет. Рассчитываем, что рациональный подход, просто здравый смысл в брюссельских структурах и столицах стран-членов все-таки возьмут верх. Мы и здесь готовы подождать", - добавил министр.

# Политика
По материалам: ria.ru

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