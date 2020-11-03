Россияне назвали лучшие города для карьеры на удаленке

Влада Некрасова

Жители российских мегаполисов признали лучшими городами для карьеры на удаленке Москву, Казань и Новосибирск, худшими - Челябинск и Омск, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы Superjob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

В исследовании приняли участие по 700 представителей экономически активного населения старше 18 лет, работающих удаленно, из Москвы и Санкт-Петербурга, по 300 респондентов из других городов-миллионников.

Столица является лучшим городом для карьеры на удаленке, считает каждый второй москвич, работающий дистанционно (51%). Казань и Новосибирск назвали лучшим мегаполисом для карьерного роста удаленных работников по 43% респондентов.

Екатеринбурге 29% удаленных сотрудников считают свой город лучшим для карьерного роста, в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону - каждый четвертый.