Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Россияне назвали лучшие города для карьеры на удаленке

Россияне назвали лучшие города для карьеры на удаленке

Россияне назвали лучшие города для карьеры на удаленке
Жители российских мегаполисов признали лучшими городами для карьеры на удаленке Москву, Казань и Новосибирск, худшими - Челябинск и Омск, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы Superjob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

В исследовании приняли участие по 700 представителей экономически активного населения старше 18 лет, работающих удаленно, из Москвы и Санкт-Петербурга, по 300 респондентов из других городов-миллионников.

Столица является лучшим городом для карьеры на удаленке, считает каждый второй москвич, работающий дистанционно (51%). Казань и Новосибирск назвали лучшим мегаполисом для карьерного роста удаленных работников по 43% респондентов.


Екатеринбурге 29% удаленных сотрудников считают свой город лучшим для карьерного роста, в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону - каждый четвертый.
# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Минэнерго оценили вероятность падения цен на нефть до десяти долларов
В Минэнерго оценили вероятность падения цен на нефть до десяти
Россияне назвали лучшие города для карьеры на удаленке
Россияне назвали лучшие города для карьеры на удаленке
Требует осуждения. Зюганов припомнил лидеру ЛДПР спорные высказывания
Требует осуждения. Зюганов припомнил лидеру ЛДПР спорные высказывания
Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в онлайн-церемонии вручения премии Pride of Britain Awards
Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в онлайн-церемонии
Gucci запустили платформу, где каждый может придумать дизайн виртуальных кроссовок
Gucci запустили платформу, где каждый может придумать дизайн
Ефремов остался без денег в тюрьме
Ефремов остался без денег в тюрьме
В «Смену» приехали школьники из Краснодарского края
В «Смену» приехали школьники из Краснодарского края
Почти 15 тыс. школьников Северной Осетии уже присоединились к проекту «Билет в будущее»
Почти 15 тыс. школьников Северной Осетии уже присоединились к проекту
В ОмГПУ состоялась конференция «Современные проблемы профессионального образования»
В ОмГПУ состоялась конференция «Современные проблемы
Миронов: Америку ждёт судьба Украины и вооруженное противостояние
Миронов: Америку ждёт судьба Украины и вооруженное противостояние
СМИ: Мэрилин Мэнсон появится во втором сезоне шоу "Калейдоскоп ужасов"
СМИ: Мэрилин Мэнсон появится во втором сезоне шоу "Калейдоскоп ужасов"
Российское телевидение выпустило сюжет о сатанинской сути ананасов
Российское телевидение выпустило сюжет о сатанинской сути ананасов

Топ на сегодня

Звездный Instagram: домашний уют, бьюти-процедуры и, конечно, курорты — такая разная осень в блогах знаменитостей
Звездный Instagram: домашний уют, бьюти-процедуры и, конечно, курорты
СМИ: расходы россиян на тестирование на COVID-19 предложили возмещать
СМИ: расходы россиян на тестирование на COVID-19 предложили возмещать
Пушков назвал упущенный Украиной шанс
Пушков назвал упущенный Украиной шанс
ЦИК признал выборы президента Молдавии состоявшимися
ЦИК признал выборы президента Молдавии состоявшимися
Глава ВОЗ самоизолировался из-за контакта с заболевшим коронавирусом
Глава ВОЗ самоизолировался из-за контакта с заболевшим коронавирусом

Еще по теме

Москва признана лучшим городом для карьеры
Опрос показал, сколько россиян хотят остаться на удаленке навсегда
МТС составила рейтинг самых читающих городов России
Исследователи назвали лучший город России по качеству жизни