Российское телевидение выпустило сюжет о сатанинской сути ананасов

Вадим Карасев

На телеканале РЕН ТВ в очередном выпуске передачи "Тайны Чапман" россиян предостерегли от сатанинских ананасов – по мнению авторов, фрукты могут влиять на людей из-за своей особой формы.

Голос за кадром заявил, что форма чешуек и рисунок, в который они складываются, могут напоминать пентаграмму.

"А если приглядеться, на ананасе можно обнаружить и самого падшего ангела (Люцифера – прим.)", – утверждают на телеканале.

В соцсетях с иронией отнеслись к подобным измышлениям – так, комментаторы заметили, что и картофель с глазками следует относить к дьявольским овощам, другие предположили, что любителей ананасов теперь ждёт ад.