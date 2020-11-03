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Российское телевидение выпустило сюжет о сатанинской сути ананасов

Российское телевидение выпустило сюжет о сатанинской сути ананасов

На телеканале РЕН ТВ в очередном выпуске передачи "Тайны Чапман" россиян предостерегли от сатанинских ананасов – по мнению авторов, фрукты могут влиять на людей из-за своей особой формы.

Голос за кадром заявил, что форма чешуек и рисунок, в который они складываются, могут напоминать пентаграмму.

"А если приглядеться, на ананасе можно обнаружить и самого падшего ангела (Люцифера – прим.)", – утверждают на телеканале.

В соцсетях с иронией отнеслись к подобным измышлениям – так, комментаторы заметили, что и картофель с глазками следует относить к дьявольским овощам, другие предположили, что любителей ананасов теперь ждёт ад.

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По материалам: uposters.ru

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