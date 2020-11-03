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Самое либеральное решение: Зеленский призвал главу КСУ подать в отставку

Самое либеральное решение: Зеленский призвал главу КСУ подать в отставку

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Зеленский считает, что из кризиса с Конституционным судом лучшим выходом станет добровольная отставка главы КСУ Александра Тупицкого. Об этом глава государства объявил, выступая в программе «Свобода слова» на ICTV.


«Должен подать в отставку. Это самое либеральное решение», — заявил Зеленский. Он сравнивает работу КСУ с «разрушительным ураганом», а потому считает, что в данной ситуации «бороться нужно с ураганом, а не с его последствиями».

Президент признал, что у него нет кандидатур на место Тупицкого и тех, кто может войти в обновленный Конституционный суд. «У меня нет и не может быть предложений», — заявил Зеленский, предложив объявить открытый конкурс.

Глава государства допускает сценарий, когда добровольной отставки КСУ не будет, и суд придется «перезагружать» с помощью Верховной Рады. Чтобы собрать голоса за свой законопроект, Зеленский уже встретился с фракцией, а в дальнейшем собирается напомнить «слугам народа», что они зашли в Раду на его рейтинге, а потому должны поддерживать президентские инициативы.

Зеленский не исключает полностью такой вариант, что отказ голосовать за президентский проект может обернуться отставкой Рады. «Они должны понимать ответственность», — считает президент.

Напомним, Зеленский внес в Раду проект о том, чтобы прекратить полномочия всех судей Конституционного суда и сформировать КСУ с ноля.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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