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СМИ: Мэрилин Мэнсон появится во втором сезоне шоу "Калейдоскоп ужасов"

СМИ: Мэрилин Мэнсон появится во втором сезоне шоу "Калейдоскоп ужасов"
. СМИ узнали, Мэрилин Мэнсон присоединился к актерскому состава телесериала-антологии "Калейдоскоп ужасов". Рок-музыкант появится во втором сезоне шоу, сообщает NME.

Пока неизвестно, кого сыграет Мэнсон. NME отмечают, что вместе с ним снимутся еще несколько приглашенных актеров: Барбара Крэмптон ("Реаниматор"), Дениз Кросби ("Кладбище домашних животных"), Эли Лартер ("Пункт назначения 2"), Кевин Диллон ("Горошина"), Райан Квонтен ("Настоящая кровь") и другие.

В центре сюжета "Калейдоскопа ужасов" – жуткий упырь. Он зачитывает разные зловещие истории о призраках, оборотнях, демонических игрушках и других сверхъестественных вещах. Все эти "сказки" в результате оживают.


стало известно, что он снимется в третьем сезоне фэнтези-сериала "Американские боги". Тогда рок-музыканта утвердили на роль викинга Йохана Венгрена – солиста дэт-метал группы Blood Death. Ожидается, что это шоу тоже выйдет в 2021 году.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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