СМИ: Российским ударом в Идлибе уничтожены десятки протурецких боевиков

Алексей Вольцев

В результате авиаудара по базе «вооружённой оппозиции» на северо-западе Сирии накануне, 2 ноября, погибли по меньшей мере 35 поддерживаемых Турцией боевиков. Об этом со ссылкой на местные источники и зарубежные мониторинговые организации сообщает британская газета The Telegraph.

Указывается, что это стало одной из самых смертоносных атак с момента прекращения огня в Идлибе почти восемь месяцев назад.

Представитель «вооружённой сирийской оппозиции» Юсеф Хаммуд заявил, что целью нападения был тренировочный лагерь протурецкой группировки «Файлак аш-Шам» на северо-западе Идлиба, последней контролируемой повстанцами провинции Сирии. Также указывается, что удары были нанесены российской авиацией в продолжение уже осуществлённых в прошлом месяце массированных воздушных рейдов против протурецких боевиков в Идлибе.

Российские удары активизировались на фоне поступающей информации о продолжающейся переброске опекаемых Анкарой сирийских боевиков на Южный Кавказ, в зону карабахского конфликта для их участия в боевых действиях на стороне Азербайджана.

Как сообщало ИА Newstes, поддерживаемые Турцией группировки предприняли в конце октября попытку масштабного наступления на позиции сирийской армии в Большом Идлибе (провинции Идлиб и Хама, части провинций Алеппо и Латакия). По данным агентства Al-Masdar News в провинции Латакия, 27 октября протурецкие боевики выпустили десятки ракет по городам и сёлам в Идлибской зоне деэскалации. Указывалось, что хотя обстрел носил массированный характер, он не привёл к большим потерям в рядах правительственных войск. Нападение стало ответом боевиков на удары ВКС России по тренировочному лагерю группировки «Файлак аш-Шам» на севере Идлиба. Российские удары оказались разрушительными — полевой источник сообщил Al-Masdar News, что общее число погибших в результате ударов российской авиации оценивается более чем в 200 боевиков.