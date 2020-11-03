"Совершили ошибку". Трамп назвал главных неудачников при победе Байдена
Сегодня, 07:50 Лидия Мартынова
Президент США Дональд Трамп считает, что главными неудачниками в случае его поражения на выборах станут американские СМИ.
Голосование в Соединенных Штатах пройдет 3 ноября.
По словам президента США, СМИ контролируют Байдена и хотят чтобы он выиграл.
приводит РИА Новости.
Он повторил, что главными неудачниками в случае победы Байдена станут "фейк медиа".
Ранее радио Sputnik сообщало, что Трамп призвал граждан приходить на участки пораньше.
По материалам: ria.ru