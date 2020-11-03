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"Совершили ошибку". Трамп назвал главных неудачников при победе Байдена

"Совершили ошибку". Трамп назвал главных неудачников при победе Байдена
Президент США Дональд Трамп считает, что главными неудачниками в случае его поражения на выборах станут американские СМИ.

Голосование в Соединенных Штатах пройдет 3 ноября.

По словам президента США, СМИ контролируют Байдена и хотят чтобы он выиграл.


приводит РИА Новости.

Он повторил, что главными неудачниками в случае победы Байдена станут "фейк медиа".

Ранее радио Sputnik сообщало, что Трамп призвал граждан приходить на участки пораньше.

# В мире
По материалам: ria.ru

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