Совфед одобрил новый закон о правительстве. На что он направлен?

Лидия Мартынова

Совет Федерации одобрил закон о правительстве, который предусматривает новый порядок формирования кабинета министров с учетом принятых поправок в Конституцию РФ, передает РИА Новости.

Документ поступит на подпись президенту.

Теперь исполнительную власть в стране осуществляют правительство и другие федеральные органы под общим руководством президента, ранее исполнительную власть осуществляло правительство.

Госдумой, тогда как ранее требовалось лишь согласие депутатов. В том случае, если ГД трижды отклонит предложенную кандидатуру, президент назначит главу правительства сам.

Также документ изменит порядок назначения членов правительства: министров силовых ведомств будет назначать глава государства после консультаций с Советом Федераций. Всех остальных – Госдума по предложению премьера.

Еще одно важное изменение – уход премьер-министра больше не влечет автоматическую отставку членов правительства. При этом структуру кабмина, как и ранее, будет определять сам президент.

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