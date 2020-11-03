Совфед одобрил новый закон о правительстве. На что он направлен?
Документ поступит на подпись президенту.
Теперь исполнительную власть в стране осуществляют правительство и другие федеральные органы под общим руководством президента, ранее исполнительную власть осуществляло правительство.
Госдумой, тогда как ранее требовалось лишь согласие депутатов. В том случае, если ГД трижды отклонит предложенную кандидатуру, президент назначит главу правительства сам.
Также документ изменит порядок назначения членов правительства: министров силовых ведомств будет назначать глава государства после консультаций с Советом Федераций. Всех остальных – Госдума по предложению премьера.
Еще одно важное изменение – уход премьер-министра больше не влечет автоматическую отставку членов правительства. При этом структуру кабмина, как и ранее, будет определять сам президент.
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