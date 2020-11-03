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Студенты Амурского колледжа строительства и ЖКХ помогают строить самую большую школу в регионе

Студенты Амурского колледжа строительства и ЖКХ помогают строить самую большую школу в регионе

В рамках производственной практики, а также взаимодействия ссузов и предприятий-работодателей студенты Амурского колледжа строительства и ЖКХ участвуют в строительстве школы на 1500 мест в Благовещенске. В работе задействованы будущие плотники и бетонщики, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Амурской области.

Под руководством опытных наставников на стройке трудятся 12 студентов. Все они получают заработную плату, а то время, которое они работают на стройке, фиксируется в трудовых книжках. 

В Амурской области подготовку рабочих кадров для строительной отрасли осуществляют семь профессиональных образовательных организаций. Ежегодный выпуск – около 600 выпускников по 11 специальностям и 10 профессиям.

# Общество
По материалам: edu.ru

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