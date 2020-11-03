Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » "Своих не бросаем": Зеленский отреагировал на освобождение Маркива

"Своих не бросаем": Зеленский отреагировал на освобождение Маркива

"Своих не бросаем": Зеленский отреагировал на освобождение Маркива

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Зеленский назвал решение апелляционного суда Милана в деле нацгвардейца Маркива «победой справедливости». В своем Facebook он отметил, что новость об этом придает украинцам сил и веры в успех дальнейшей борьбы за каждого гражданина Украины, незаконно остающихся в плену или в тюрьме.

Президент поблагодарил всех, кто вернул защитника Украины домой, «кто не просто работал, а реально бился — и за свободу Виталия Маркива, и за победу правды и справедливости».

«Это Министрество внутренних дел, Уполномоченный по правам человека, наши дипломаты, юристы, адвокаты, волонтеры, журналисты, общественные деятели, наша диаспора в Италии, Европе и мире», — перечислил героев дня Зеленский, в очередной раз пообещав «вернуть каждого».

Напомним, 10 октября в Киеве и других городах Украины прошла всеукраинская акция «Нагадай про кожного», которая была призвана напомнить о судьбе узников Кремля и боевиков. В числе имен других незаконно удерживаемых украинцев называлось и имя Виталия Маркива.

Фото facebook.com/zelenskiy95/

137 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

"Не стандарт демократии". Володин высказался о президентской гонке в США
"Не стандарт демократии". Володин высказался о президентской гонке в
Реальная безопасность не обеспечена — эксперт о волне насилия в Европе
Реальная безопасность не обеспечена — эксперт о волне насилия в Европе
Наставникам победителей конкурса "Большая перемена" выплатят по 150 тысяч рублей
Наставникам победителей конкурса "Большая перемена" выплатят по 150
Девушка раскрыла измену с помощью маленькой детали на фото
Девушка раскрыла измену с помощью маленькой детали на фото
Burberry запустили благотворительную инициативу, чтобы помогать детям
Burberry запустили благотворительную инициативу, чтобы помогать детям
Фестиваль искусств "Балтийские сезоны" открылся в Калининграде
Фестиваль искусств "Балтийские сезоны" открылся в Калининграде
Мастер Дзен рассказал о признаках токсичных людей и лучшем способе противодействия им
Мастер Дзен рассказал о признаках токсичных людей и лучшем способе
Курс рубля вырос после вчерашнего обвала
Курс рубля вырос после вчерашнего обвала
На одной из колонн собора в Сантьяго-де-Компостела обнаружили автопортрет средневекового мастера
На одной из колонн собора в Сантьяго-де-Компостела обнаружили
Лавров: Россия всегда будет уважать выбор белорусского народа
Лавров: Россия всегда будет уважать выбор белорусского народа
Володин считает выборы в США шоу, а не стандартом демократии
Володин считает выборы в США шоу, а не стандартом демократии
Президент Армении назвал гарантию безопасности для жителей Карабаха
Президент Армении назвал гарантию безопасности для жителей Карабаха

Топ на сегодня

В Минске рассказали о планах по закупке российской вакцины от COVID-19
В Минске рассказали о планах по закупке российской вакцины от COVID-19
Gucci запустили платформу, где каждый может придумать дизайн виртуальных кроссовок
Gucci запустили платформу, где каждый может придумать дизайн
СВР не видит интереса США к улучшению отношений с Россией после выборов
СВР не видит интереса США к улучшению отношений с Россией после
Чиновники Евросоюза назвали террористическую атаку в Вене «трусливой»
Чиновники Евросоюза назвали террористическую атаку в Вене «трусливой»
"Совершили ошибку". Трамп назвал главных неудачников при победе Байдена
"Совершили ошибку". Трамп назвал главных неудачников при победе

Еще по теме

"Вспомни каждого": украинцам напомнили о судьбе узников боевиков
Дело Маркива: Папа Римский занимается освобождением украинского нацгвардейца
Климкин: Уверен, что невиновность Маркива будет доказана
Зеленский подключил папу Римского к освобождению украинского неонациста в Италии