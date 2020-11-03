СВР не видит интереса США к улучшению отношений с Россией после выборов

Лидия Мартынова

Служба внешней разведки России пока не видит признаков того, чтобы американские политики - и республиканцы, и демократы, были бы заинтересованы в развитии равноправных отношений с Россией после выборов президента США, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.

"Что касается позиции Российской Федерации, то мы, конечно, заинтересованы и в более широком диалоге, и в развитии равноправных отношений, равноправного сотрудничества между двумя нашими странами. Но, к сожалению, мы пока не видим признаков того, чтобы такой подход обнаруживался и в американском политическом сегменте. Это касается и демократической, и республиканской части", - сказал Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов, бывший вице-президент Джо Байден.