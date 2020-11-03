Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко дебютировал в кино
"Скоро смотрите меня в самом нашумевшем сериале "Чума", – написала за Гном Гномыча мама.
Пока неизвестно, кого сыграл семилетний Александр. Пользователи предположили, что ему досталась роль "ученика лекаря", который найдет лекарство от чумы, или "принца".
В сериале "Чума!", созданном Байбулатом Батуллиным, действие происходит в вымышленном средневековом городе Нищбург, где свирепствует заразная болезнь. В шуточной форме создатели проекта демонстрируют, как горожане, запертые в замке, пытаются выжить на карантине.
"Чума!" – это юмористическое послание средневековых людей своим потомкам о том, как они сражались с эпидемией и как победили", – говорится в описании шоу.