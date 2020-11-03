Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко дебютировал в кино

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко дебютировал в кино
. Александр Плющенко (Гном Гномыч), старший сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко дебютировал в кино. Юный актер снялся в новом выпуске комедийного сериала "Чума!", о чем сообщил в инстаграме.
[media=https://www.instagram.com/p/CHGDk9Nqyhz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

"Скоро смотрите меня в самом нашумевшем сериале "Чума", – написала за Гном Гномыча мама.

Пока неизвестно, кого сыграл семилетний Александр. Пользователи предположили, что ему досталась роль "ученика лекаря", который найдет лекарство от чумы, или "принца".


В сериале "Чума!", созданном Байбулатом Батуллиным, действие происходит в вымышленном средневековом городе Нищбург, где свирепствует заразная болезнь. В шуточной форме создатели проекта демонстрируют, как горожане, запертые в замке, пытаются выжить на карантине.


"Чума!" – это юмористическое послание средневековых людей своим потомкам о том, как они сражались с эпидемией и как победили", – говорится в описании шоу.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Россия не допустит "игры в одни ворота" с Евросоюзом, заявил Лавров
Россия не допустит "игры в одни ворота" с Евросоюзом, заявил Лавров
Сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров женится
Сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров женится
Президент Додон: Майя Санду будет ходить с протянутой рукой
Президент Додон: Майя Санду будет ходить с протянутой рукой
Когда рождаются самые успешные и удачливые люди: их восточный гороскоп и знак зодиака
Когда рождаются самые успешные и удачливые люди: их восточный
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко дебютировал в кино
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко дебютировал в кино
Горячие фото россиянки, попавшей в пятерку самых популярных порноактрис мира
Горячие фото россиянки, попавшей в пятерку самых популярных
В горсовете Харькова матерно опровергли смерть Геннадия Кернеса
В горсовете Харькова матерно опровергли смерть Геннадия Кернеса
Два вида австралийских пчел приспособились к сумеречному образу жизни
Два вида австралийских пчел приспособились к сумеречному образу жизни
Ереван заявил о попадании азербайджанских снарядов на территорию Ирана
Ереван заявил о попадании азербайджанских снарядов на территорию Ирана
Доходность инвестиций пенсионных накоплений ВЭБом превысила инфляцию
Доходность инвестиций пенсионных накоплений ВЭБом превысила инфляцию
Лунное затмение в ноябре 2020 года
Лунное затмение в ноябре 2020 года
Совфед одобрил новый закон о правительстве. На что он направлен?
Совфед одобрил новый закон о правительстве. На что он направлен?

Топ на сегодня

«Человек, не будь овцой»: В Риге протестовали против обязательных масок
«Человек, не будь овцой»: В Риге протестовали против обязательных
Экономисты спрогнозировали курс рубля после резкого падения
Экономисты спрогнозировали курс рубля после резкого падения
«Домашняя» простуда может защитить от «пришлого» вируса — иммунолог
«Домашняя» простуда может защитить от «пришлого» вируса — иммунолог
Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе
Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе
Открылась виртуальная выставка костюмов из "Короны" и "Хода королевы"
Открылась виртуальная выставка костюмов из "Короны" и "Хода королевы"

Еще по теме

Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской появился на обложке российского глянца
"Очаровательный Гном Гномыч": сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко дебютировал на страницах американского глянца
3-летний сын Рудковской и Плющенко отказывается сниматься бесплатно
Сын Евгения Плющенко стал звездой Instagram