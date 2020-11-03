Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко дебютировал в кино

Влада Некрасова

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. Александр Плющенко (Гном Гномыч), старший сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко дебютировал в кино. Юный актер снялся в новом выпуске комедийного сериала "Чума!", о чем сообщил в инстаграме.

"Скоро смотрите меня в самом нашумевшем сериале "Чума", – написала за Гном Гномыча мама.

Пока неизвестно, кого сыграл семилетний Александр. Пользователи предположили, что ему досталась роль "ученика лекаря", который найдет лекарство от чумы, или "принца".

В сериале "Чума!", созданном Байбулатом Батуллиным, действие происходит в вымышленном средневековом городе Нищбург, где свирепствует заразная болезнь. В шуточной форме создатели проекта демонстрируют, как горожане, запертые в замке, пытаются выжить на карантине.





"Чума!" – это юмористическое послание средневековых людей своим потомкам о том, как они сражались с эпидемией и как победили", – говорится в описании шоу.