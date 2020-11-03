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Сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров женится

Сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров женится

22-летний сын Кристины Орбакайте и Руслана Байсарова сделал предложение своей девушке. Такой вывод сделали поклонники, увидев в инстаграме его возлюбленной Марии фото помолвочного кольца с большим бриллиантом. В комментариях друзья девушки стали поздравлять ее с радостным событием, а она, в свою очередь, поблагодарила всех за теплые слова.


Мария ведет непубличный образ жизни. Известно, что она учится в МГИМО и увлекается конным спортом. Невеста Байсарова из обеспеченной семьи, а ее крестным является Валерий Сюткин. Как говорят, возлюбленная Дени отлично ладит с его мамой Кристиной Орбакайте и бабушкой Аллой Пугачевой. Сам Байсаров только вернулся в Россию из-за границы, в Лондоне он изучал основы бизнеса и маркетинга. Дени учился в частном колледже Oxford Study Courses, а потом получил диплом магистра.


Дени Байсаров с возлюбленной Марией

Ни Кристина Орбакайте, ни Алла Пугачева пока никак не отреагировали на событие в соцсетях. Но Примадонна, скорее всего, поддержит выбор внука: Марию она знает с 2019 года, тогда Дени представил любимую знаменитой бабушке, когда та отмечала свой 70-летний юбилей.



Дени — средний ребенок Кристины Орбакайте. В 1991 году певица родила сына Никиту от Владимира Преснякова. Сын Дени родился в 1998 году, когда артистка встречалась с бизнесменом Русланом Байсаровым. А в 2012 году появилась на свет дочь Клавдия — ее отцом является Михаил Земцов.


Девушка Дени Байсарова Мария




Мария и Алла Пугачева
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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