Сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров женится

Вадим Карасев

22-летний сын Кристины Орбакайте и Руслана Байсарова сделал предложение своей девушке. Такой вывод сделали поклонники, увидев в инстаграме его возлюбленной Марии фото помолвочного кольца с большим бриллиантом. В комментариях друзья девушки стали поздравлять ее с радостным событием, а она, в свою очередь, поблагодарила всех за теплые слова.





Мария ведет непубличный образ жизни. Известно, что она учится в МГИМО и увлекается конным спортом. Невеста Байсарова из обеспеченной семьи, а ее крестным является Валерий Сюткин. Как говорят, возлюбленная Дени отлично ладит с его мамой Кристиной Орбакайте и бабушкой Аллой Пугачевой. Сам Байсаров только вернулся в Россию из-за границы, в Лондоне он изучал основы бизнеса и маркетинга. Дени учился в частном колледже Oxford Study Courses, а потом получил диплом магистра.





Дени Байсаров с возлюбленной Марией

Ни Кристина Орбакайте, ни Алла Пугачева пока никак не отреагировали на событие в соцсетях. Но Примадонна, скорее всего, поддержит выбор внука: Марию она знает с 2019 года, тогда Дени представил любимую знаменитой бабушке, когда та отмечала свой 70-летний юбилей.









Дени — средний ребенок Кристины Орбакайте. В 1991 году певица родила сына Никиту от Владимира Преснякова. Сын Дени родился в 1998 году, когда артистка встречалась с бизнесменом Русланом Байсаровым. А в 2012 году появилась на свет дочь Клавдия — ее отцом является Михаил Земцов.





Девушка Дени Байсарова Мария













Мария и Алла Пугачева