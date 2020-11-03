Требует осуждения. Зюганов припомнил лидеру ЛДПР спорные высказывания

Анастасия Иванова

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов счел "деструктивными" некоторые заявления Владимира Жириновского как по внутрироссийской повестке, так и по международным темам и настаивает, что они заслуживают "самого жесткого осуждения".

Так, он вспомнил полемику лидера ЛДПР с главой Чечни Рамзаном Кадыровым "относительно оценки религиозного конфликта во Франции", пояснив, что данная тема "ставит важные вопросы соотношения религии, культуры и политики".

"Тема религии требует особой осторожности, ибо она затрагивает чувствительные нервы в душах сотен миллионов людей. Необоснованные и резкие высказывания на эту тему могут привести к самым тяжелым последствия", – написал Зюганов в своем Telegram-канале.

Владимира Ленина и мавзолея на Красной площади.

Более того, председатель КПРФ усмотрел в высказываниях Жириновского "атаки на братскую Белоруссию и ее законного президента" Александра Лукашенко, которые коммунисты расценивают "как отвратительную русофобию, идущую вразрез с четко обозначенными приоритетами внешней политики РФ".

"КПРФ и фракция нашей партии в Государственной думе РФ всегда отстаивали принципы взаимоуважительного отношения к ценностям и святыням всех народов России. Сегодня, когда против нашей страны ведется гибридная война и широкомасштабная агрессия, как никогда необходимы сплоченность общества и консолидация всех патриотических сил. КПРФ считает, что деструктивные заявления господина Жириновского заслуживают самого жесткого осуждения", – обратил внимание Жириновский.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Жириновский призвал срочно закрыть границы РФ для туризма.