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Требует осуждения. Зюганов припомнил лидеру ЛДПР спорные высказывания

Требует осуждения. Зюганов припомнил лидеру ЛДПР спорные высказывания
Председатель КПРФ Геннадий Зюганов счел "деструктивными" некоторые заявления Владимира Жириновского как по внутрироссийской повестке, так и по международным темам и настаивает, что они заслуживают "самого жесткого осуждения".

Так, он вспомнил полемику лидера ЛДПР с главой Чечни Рамзаном Кадыровым "относительно оценки религиозного конфликта во Франции", пояснив, что данная тема "ставит важные вопросы соотношения религии, культуры и политики".

"Тема религии требует особой осторожности, ибо она затрагивает чувствительные нервы в душах сотен миллионов людей. Необоснованные и резкие высказывания на эту тему могут привести к самым тяжелым последствия", – написал Зюганов в своем Telegram-канале.


Владимира Ленина и мавзолея на Красной площади.

Более того, председатель КПРФ усмотрел в высказываниях Жириновского "атаки на братскую Белоруссию и ее законного президента" Александра Лукашенко, которые коммунисты расценивают "как отвратительную русофобию, идущую вразрез с четко обозначенными приоритетами внешней политики РФ".

"КПРФ и фракция нашей партии в Государственной думе РФ всегда отстаивали принципы взаимоуважительного отношения к ценностям и святыням всех народов России. Сегодня, когда против нашей страны ведется гибридная война и широкомасштабная агрессия, как никогда необходимы сплоченность общества и консолидация всех патриотических сил. КПРФ считает, что деструктивные заявления господина Жириновского заслуживают самого жесткого осуждения", – обратил внимание Жириновский.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Жириновский призвал срочно закрыть границы РФ для туризма.

# Политика
По материалам: ria.ru

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