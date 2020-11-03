Украина осуждает подлый акт террора в Вене - Кулеба

Алексей Вольцев

Украина резко осуждает подлый акт террора в Вене и готова предоставить Австрии любую необходимую помощь. Об этом написал в Твиттере министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.«Глубоко сочувствую всем пострадавшим во время жестоких терактов в Вене. Украина солидарна с Австрией и резко осуждает этот подлый акт террора. Мы будем рады оказать любую необходимую помощь», - написал Кулеба.В понедельник вечером в центре Вены в районе Внутренний город (Inner City) началась стрельба.Стрельба началась около 20.00 (21.00 по Киеву) с улицы Зайтенштеттенгассе, где расположено много кафе и где также находится еврейская синагога. Информация о том, что именно она была целью нападавших, пока также не подтверждается. Известно, что в это время она была закрыта. Всего было 6 разных мест, где происходила стрельба.Известно, что в результате теракта погибли четверо мирных жителей и один нападавший, которого застрелила полиция сразу на месте происшествия.