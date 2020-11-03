В Башкирии в 2020 году победителями отбора по программе «Земский учитель» стали 55 педагогов

Лидия Мартынова

В Башкирии в 2020 году победителями отбора по программе «Земский учитель» стали 55 педагогов, сообщает Министерство образования и науки Республики Башкортостан.

В их числе 22 учителя математики, 17 учителей английского языка, 14 учителей русского языка и литературы, 2 учителя физики.

Педагоги переехали в Баймакский, Архангельский, Хайбуллинский, Бакалинский, Кармаскалинский, Учалинский, Туймазинский, Стерлибашевский и другие муниципальные районы республики.

Программа «Земский учитель» инициирована президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Она озвучена в феврале 2019 года в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию и призвана стать одним из действенных механизмов поддержки педагогического сообщества.

По программе «Земский учитель» победителям конкурсного отбора, заключившим трудовой договор, предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере 1 миллиона рублей (в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей).

В федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию программы «Земский учитель» предусмотрены средства в объеме более 1653,33 миллиона рублей в 2020 году, 1226,17 миллиона рублей в 2021 году, 1179,35 миллиона рублей в 2022 году.