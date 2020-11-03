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В Белгороде подвели итоги Окружной школы руководителей студотрядов ЦФО

В Белгороде подвели итоги Окружной школы руководителей студотрядов ЦФО

Представители ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского приняли участие в работе Окружной школы руководителей штабов студенческих отрядов ЦФО, сообщает пресс-служба  вуза.

Форум объединил представителей командного состава вузовских штабов студенческих отрядов из 11 регионов России. Это 180 студентов, прошедших первый этап в онлайн-формате и получивших электронный сертификат по итогам обучения и успешного выполнения выходного тестирования.

Главной целью школы является создание эффективного механизма подготовки руководителей штабов студенческих отрядов, способных управлять и координировать работу студенческих отрядов в образовательной организации.

Студенты приняли участие в конкурсах, тренингах, лекциях и практических занятиях. Темы мероприятий касались особенностей написания проектов для грантовой поддержки штаба студотрядов, эффективности руководителей, документооборота вузовского штаба, добровольческих и волонтерских акций и проектов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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