В Белгороде подвели итоги Окружной школы руководителей студотрядов ЦФО

Влада Некрасова

Представители ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского приняли участие в работе Окружной школы руководителей штабов студенческих отрядов ЦФО, сообщает пресс-служба вуза.

Форум объединил представителей командного состава вузовских штабов студенческих отрядов из 11 регионов России. Это 180 студентов, прошедших первый этап в онлайн-формате и получивших электронный сертификат по итогам обучения и успешного выполнения выходного тестирования.

Главной целью школы является создание эффективного механизма подготовки руководителей штабов студенческих отрядов, способных управлять и координировать работу студенческих отрядов в образовательной организации.

Студенты приняли участие в конкурсах, тренингах, лекциях и практических занятиях. Темы мероприятий касались особенностей написания проектов для грантовой поддержки штаба студотрядов, эффективности руководителей, документооборота вузовского штаба, добровольческих и волонтерских акций и проектов.