В Британии появился самый быстрый тест на COVID

Алексей Вольцев

Британская компания Imspex Diagnostics разработала дыхательный тест, позволяющий определить наличие коронавруса у пациента за несколько секунд.Методика прошла испытания в клиниках Эдинбурга и Дортмунда на 100 пациентах и показала успешный результат. Созданный прибор анализирует образец дыхания, выискивая в нем неустойчивые химические элементы, дающие ключ к пониманию типа респираторного заболевания.Тест оказался способным определить Covid-19 в этих элементах. Позже наличие Covid-19 подтвердили другими способами тестирования.При этом тесты отличили коронавирус от других заболеваний - астмы или бактериальной пневмонии.Прибор будет готов для массового использования через шесть месяцев при условии достаточного финансирования, заявил глава компании Imspex Diagnostics Санти Домингес.