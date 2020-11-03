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В Британии появился самый быстрый тест на COVID

В Британии появился самый быстрый тест на COVID
Британская компания Imspex Diagnostics разработала дыхательный тест, позволяющий определить наличие коронавруса у пациента за несколько секунд.
Методика прошла испытания в клиниках Эдинбурга и Дортмунда на 100 пациентах и показала успешный результат. Созданный прибор анализирует образец дыхания, выискивая в нем неустойчивые химические элементы, дающие ключ к пониманию типа респираторного заболевания.

Тест оказался способным определить Covid-19 в этих элементах. Позже наличие Covid-19 подтвердили другими способами тестирования.

При этом тесты отличили коронавирус от других заболеваний - астмы или бактериальной пневмонии.
Прибор будет готов для массового использования через шесть месяцев при условии достаточного финансирования, заявил глава компании Imspex Diagnostics Санти Домингес.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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