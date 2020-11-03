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В горсовете Харькова матерно опровергли смерть Геннадия Кернеса

В горсовете Харькова матерно опровергли смерть Геннадия Кернеса

«Не ведитесь на всякую @@@», — заявил глава пресс-службы Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, комментируя появившиеся сегодня 3 ноября слухи о смерти в Германии от коронавируса мэра Харькова Геннадия Кернеса. Сидоренко попросил журналистов сохранить в комментариях использованное пресс-секретарем нецензурное слово.

Слухи о смерти Кернеса во второй половине дня стали распространяться в украинских телеграм-каналах. Политик Анатолий Шарий высказался, что «надеется на лучшее». «Раз в неделю появляются подобные новости со ссылкой на чертей из разных источников. Так выглядит борьба за власть», — заявил сын мэра Харькова Даниил Кернес.

Напомним, многолетний градоначальник Харькова Геннадий Кернес 25 октября победил на выборах мэра второй столицы Украины. Вице-мэр Харькова Игорь Терехов объявил: вылечившийся от коронавируса Кернес скоро вернется в Харьков и запишет там специальное обращение.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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