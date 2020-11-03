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В Италии за сутки выявили более 28 тысяч заражённых COVID-19

В Италии за сутки выявили более 28 тысяч заражённых COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


За сутки в Италии обработали более 182 тысяч тестов на COVID-19, выявили 28 244 новых случая инфицирования - на 5991 случай больше, чем днём ранее, сообщило во вторник министерство здравоохранения страны.

Инфицированные, как и понедельник, выявлены во всех областях, но больше всего в Ломбардии — 6804, Пьемонте — 3169, Кампании — 2971, Тоскане — 2336, Венето — 2298 и Лацио — 2209.  

Количество точно установленных носителей вируса в Италии сейчас составляет 418 142. Госпитализированы с выраженными симптомами заболевания 21 114 человек (плюс 1274 за сутки). Интенсивная терапии требуется 2225 тяжелобольным (плюс 203). Ещё 394 803 бессимптомных носителя COVID-19 находятся на карантине или в домашней самоизоляция (плюс 17 153).

Признаны выздоровевшими 6258 человек. Количество вылечившихся от коронавируса достигло 302 275. За прошедшие 24 часа скончались 353 заболевших. Последний раз подобное количество умерших от COVID-19 регистрировалось 6 мая. Всего же жертвами  вируса в Италии уже стали 39 412 человек.   

В стране с начала пандемии коронавирусом переболели 759 832 человека, включая умерших и выздоровевших.

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По материалам: pnp.ru

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