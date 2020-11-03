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В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят механизмы сохранения родных языков

В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят механизмы сохранения родных языков

3 ноября в 17:00 по московскому времени на федеральном портале «Российское образование» состоится прямой эфир нового выпуска еженедельной онлайн-программы «Образовательная среда». Тема этой недели – «Сохранение родных языков и их место в образовательном пространстве».

Родной язык играет ключевую роль в жизни каждого человека. Это и средство общения, и важнейший инструмент для любой сферы деятельности, и, главное, центр духовной культуры народа. О том, как в России, где главным языком является русский, сохраняются и  поддерживаются родные языки различных народов, пойдет разговор в онлайн-программе «Образовательная среда», эфир которой состоится накануне Дня народного единства. 

Гости эфира:

– Владимир Алпатов, и руководитель Научно-исследовательским центром по национально-языковым отношениям Института языкознания Российской академии наук, академик РАН, доктор филологических наук, профессор;

– Анна Дыбо, заведующая Отделом урало-алтайских языков Института языкознания Российской академии наук, доктор филологических наук, член-корреспондент Российской академии наук;

– Ольга Казакевич, заведующая Лабораторией исследования и сохранения малых языков Института языкознания Российской академии наук.

Модератор дискуссии – Дарья Завгородняя, учитель русского языка и ведущая программы «Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда». 

Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.

Проект инициирован федеральным порталом «Российское образование».

Следите за тематикой программ в наших анонсах!

# Общество
По материалам: edu.ru

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