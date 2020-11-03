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В квартире убийцы миллиардера Маругова нашли заложника

В квартире убийцы миллиардера Маругова нашли заложника
Владимир Маругов

Следственный комитет сообщил, что во время расследования убийства бизнесмена Владимира Маругова по всей видимости удалось раскрыть еще одно преступление – в квартире одного из убийц нашли пенсионера, которого насильственно удерживали.

СК подозревает в преступлении уроженца Казахстана, грека по национальности Александра Мавриди.

"В ходе обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого в квартире в городе Москве обнаружен пенсионер, прикованный к кровати наручниками, и мужчина, присматривающий за ним", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По словам пожилого человека, Мавриди требовал оформить на него квартиры в Москве. В настоящий момент он доставлен в полицию, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Предполагаемый похититель задержан.

Миллиардер Владимир Маругов был убит накануне выстрелом из арбалета. Расследуя преступление по горячим следам, силовики нашли орудие убийства и установили, что оно было куплено Мавриди. Известно, что возможный убийца был знаком с первой женой Маругова; сам он отказывается давать показания.

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По материалам: uposters.ru

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