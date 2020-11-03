В Минэнерго оценили вероятность падения цен на нефть до десяти долларов

Анастасия Иванова

Российское Министерство энергетики рассчитывает на то, что мировые цены на нефть не обрушатся до уровня десять долларов за баррель. Об этом сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин во время Международного биржевого форума.

"Мы не видим причин, по которым цены могут упасть опять до десяти долларов за баррель, то есть к такому уровню, который не обеспечивает рентабельность производства", — подчеркнул замглавы Минэнерго.