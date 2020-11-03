В Минске рассказали о планах по закупке российской вакцины от COVID-19

Алексей Вольцев

Белоруссия намерена на начальном этапе закупить в России 100 тысяч доз вакцины от коронавируса, заявил в понедельник премьер республики Роман Головченко.

Первого октября в Белоруссии началось вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как ранее сообщали в минздраве, в общей сложности 100 жителей республики получили возможность бесплатно вакцинироваться от COVID-19.