В Минске рассказали о планах по закупке российской вакцины от COVID-19
Сегодня, 01:10 Алексей Вольцев
Белоруссия намерена на начальном этапе закупить в России 100 тысяч доз вакцины от коронавируса, заявил в понедельник премьер республики Роман Головченко.
Первого октября в Белоруссии началось вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как ранее сообщали в минздраве, в общей сложности 100 жителей республики получили возможность бесплатно вакцинироваться от COVID-19.
По материалам: ria.ru