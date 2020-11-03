В Минске заявили, что погасили задолженность за российский газ

Лидия Мартынова

Белоруссия не имеет задолженности за природный газ перед Россией, расчеты за потребленный газ завершены, заявил в понедельник премьер республики Роман Головченко.

Ранее, 16 октября, в пресс-службе минэнерго Белоруссии РИА Новости заявили, что Минск полностью рассчитался с "Газпромом" за поставки природного газа в январе-сентябре текущего года. Однако белорусская "дочка" "Газпрома" - ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" – заявила, что, хотя и получила денежные средства от Минска, но не считает, что вопрос с долгом за газ полностью решен, поскольку, в том числе, не погашена пеня за просрочку платежей.