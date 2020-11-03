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В ОмГПУ состоялась конференция «Современные проблемы профессионального образования»

В ОмГПУ состоялась конференция «Современные проблемы профессионального образования»

В Омском государственном педагогическом университете была проведена в формате онлайн региональная студенческая научно-практическая конференция «Батышевские чтения «Современные проблемы профессионального образования», посвященная памяти Н.М. Гурбо, сообщает пресс-служба вуза.

Мероприятие прошло в рамках Фестиваля науки на факультете экономики, менеджмента, сервиса и туризма.

Организаторами конференции выступили Омский государственный педагогический университет (факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма, кафедра профессиональной педагогики, психологии и управления), Региональный научно-образовательный центр «Интеграция» и Омский региональный многопрофильный колледж.

Целью проведения конференции стало создание условий для развития научно-исследовательской деятельности студентов и овладения ими методологической культурой для осуществления профессионально-педагогического исследования.

В ходе конференции было представлено 37 докладов, подготовленных студентами и магистрантами ОмГПУ и студентами Омского регионального многопрофильного колледжа. Всего в работе конференции приняли участие 67 человек.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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