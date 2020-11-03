В «Смену» приехали школьники из Краснодарского края

Алексей Вольцев

Им предстоит принять участие в различных тематических программах: «Профориентационная смена «Город мастеров», «Образовательный проект «Я – Гражданин», «Образовательный проект «Волонтёры профессий», «Всероссийский фестиваль юных туристов-краеведов «Искатели», «Образовательно-творческий проект «Таланты России», «Всероссийская школа боевых искусств», сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Все мероприятия проводятся в условиях ограниченного функционирования с учётом требований Роспотребнадзора.

В период с 11 по 24 ноября во Всероссийском детском центре планируется проведение пятой осенней смены.

Всероссийский детский центр «Смена» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации.

В этом году центр отметил своё 35-летие.

Главная миссия ВДЦ «Смена» – профориентация, здоровый образ жизни, гражданско-патриотическое воспитание. Ежегодно здесь реализуются 42 образовательные программы всероссийского и международного уровней.