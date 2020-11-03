Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В «Смену» приехали школьники из Краснодарского края

В «Смену» приехали школьники из Краснодарского края

Им предстоит принять участие в различных тематических программах: «Профориентационная смена «Город мастеров», «Образовательный проект «Я – Гражданин», «Образовательный проект «Волонтёры профессий», «Всероссийский фестиваль юных туристов-краеведов «Искатели», «Образовательно-творческий проект «Таланты России», «Всероссийская школа боевых искусств», сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Все мероприятия проводятся в условиях ограниченного функционирования с учётом требований Роспотребнадзора.

В период с 11 по 24 ноября во Всероссийском детском центре планируется проведение пятой осенней смены.

Всероссийский детский центр «Смена» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации.

В этом году центр отметил своё 35-летие. 

Главная миссия ВДЦ «Смена» – профориентация, здоровый образ жизни, гражданско-патриотическое воспитание. Ежегодно здесь реализуются 42 образовательные программы всероссийского и международного уровней.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Ефремов остался без денег в тюрьме
Ефремов остался без денег в тюрьме
В «Смену» приехали школьники из Краснодарского края
В «Смену» приехали школьники из Краснодарского края
Почти 15 тыс. школьников Северной Осетии уже присоединились к проекту «Билет в будущее»
Почти 15 тыс. школьников Северной Осетии уже присоединились к проекту
В ОмГПУ состоялась конференция «Современные проблемы профессионального образования»
В ОмГПУ состоялась конференция «Современные проблемы
Миронов: Америку ждёт судьба Украины и вооруженное противостояние
Миронов: Америку ждёт судьба Украины и вооруженное противостояние
СМИ: Мэрилин Мэнсон появится во втором сезоне шоу "Калейдоскоп ужасов"
СМИ: Мэрилин Мэнсон появится во втором сезоне шоу "Калейдоскоп ужасов"
Российское телевидение выпустило сюжет о сатанинской сути ананасов
Российское телевидение выпустило сюжет о сатанинской сути ананасов
Новый год 2021: как украсить дом, чтобы привлечь благополучие
Новый год 2021: как украсить дом, чтобы привлечь благополучие
Зюганов: Жириновский нападает на Кадырова так же, как на Ленина
Зюганов: Жириновский нападает на Кадырова так же, как на Ленина
Правительство России выделило 67,6 млн рублей на проведение форума «ПроеКТОриЯ» в Ярославле
Правительство России выделило 67,6 млн рублей на проведение форума
Продлён срок проведения конкурса среди классных руководителей
Продлён срок проведения конкурса среди классных руководителей
Во время каникул дети Пензенской области будут заниматься на свежем воздухе
Во время каникул дети Пензенской области будут заниматься на свежем

Топ на сегодня

Звездный Instagram: домашний уют, бьюти-процедуры и, конечно, курорты — такая разная осень в блогах знаменитостей
Звездный Instagram: домашний уют, бьюти-процедуры и, конечно, курорты
СМИ: расходы россиян на тестирование на COVID-19 предложили возмещать
СМИ: расходы россиян на тестирование на COVID-19 предложили возмещать
Пушков назвал упущенный Украиной шанс
Пушков назвал упущенный Украиной шанс
ЦИК признал выборы президента Молдавии состоявшимися
ЦИК признал выборы президента Молдавии состоявшимися
Глава ВОЗ самоизолировался из-за контакта с заболевшим коронавирусом
Глава ВОЗ самоизолировался из-за контакта с заболевшим коронавирусом

Еще по теме

В ВДЦ «Смена» школьники познакомятся с основами добровольчества и профориентационной работы
До 2 августа продлен прием заявок на участие в смене РГО в «Орленке»
В «Орленке» проходит смена Русского географического общества
Всероссийский детский центр «Смена» отмечает свое 35-летие и Международный деть защиты детей