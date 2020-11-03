В смертельном ДТП под Варшавой погибли две украинки

Влада Некрасова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Польше произошел еще один печальный дорожный инцидент, в котором погибли наши соотечественники.

Об аварии сообщили в полиции Мазовецкого воеводства.

Согласно информации польских правоохранителей, смертельное ДТП произошло в понедельник, 2 ноября, около 18 часов на автодороге национального значения № 50 в населенном пункте Старый Нацпольськ, в 80 км от Варшавы.

Водитель грузовика DAF, 64-летний украинец, пытался избежать столкновения с легковым автомобилем, поэтому резко повернул руль влево и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ford Transit.

Все находившиеся в нем четверо пассажиров, в том числе и две украинки в возрасте 43 и 48 лет, погибли на месте.

Сам же водитель автомобиля DAF попал в больницу с тяжелыми травмами.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в апреле в Польше двое граждан Украины погибли в ДТП возле города Кентшин в Варминьско-Мазурском воеводстве. По данным польской полиции, их легковушка въехала в дерево на дороге № 591 Ружанка-Воплавки. Двое пассажиров, которые сидели на правой стороне авто, украинцы 23 и 30 лет — погибли на месте. Еще двое пассажиров — граждане Грузии — травмированы. Сила удара была настолько велика, что из машины выпал двигатель и отлетел на 12 метров, после чего загорелся,

Фото: se. pl/auto