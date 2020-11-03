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В ТГПУ разработали платформу интернет-приложений для роботов

В ТГПУ разработали платформу интернет-приложений для роботов

В Томском государственном педагогическом университете создан проект, объединяющий разработчиков приложений для роботов, сообщает пресс-служба вуза.

Автор проекта – преподаватель кафедры информатики физико-математического факультета, инженер-программист Вячеслав Лихачев.

«Для поиска необходимой информации будет собрана база знаний и разработана система фильтрации. Для разработчиков программного обеспечения для роботов сделан личный кабинет, через который будет возможность добавлять новые приложения и проводить аналитику», – сообщил он.

В проект включены инструкция по работе с роботами, база данных разработчиков и пользователей, база данных по интеграции и использованию роботов. Все это даст возможность объединить специалистов из разных регионов нашей страны и из других государств.

В ближайшее время приложение будет представлено на Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель».

# Общество
По материалам: edu.ru

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