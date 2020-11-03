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В Виннице супруги похитили своего бывшего работника и подвергли пыткам

В Виннице супруги похитили своего бывшего работника и подвергли пыткам

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 3 ноября. в Виннице полиция задержали супругов, подозреваемых в похищении 25-летнего мужчины. Об этом сообщает отдел коммуникации нацполиции в Винницкой области.

Следствие установило, что пострадавший работал на супругов, но они обвинили его в краже 12 тысяч гривен. Мужчина отрицал вину, поэтому его избили, надели ему на голову мешок и, угрожая пистолетом, отвезли в частный дом, где в течение суток удерживали в подвале.

Жена пострадавшего обратилась в полицию, и злоумышленников задержали бойцы спецподразделения КОРД. Изъяты вещественные доказательства.

Потерпевший заявил, что его избили, а затем привезли в дом, где забрали паспорт, мобильный телефон и телевизор, а также требовали деньги. Такое преступление карается заключением на срок до 5 лет.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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