Ветеран "Альфы" связал теракт в Вене с убийством учителя во Франции
Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
"Теракт в Вене – это продолжение того, что творится во Франции: отрезание голов и реакция властей на это. Следствию еще предстоит подтвердить эту версию, но, скорее всего, произошедшее было вылазкой радикальных исламистов извне, или же это "акция солидарности" местных фундаменталистов с теми, кто убивает ни в чем не повинных жителей Франции", - сказал он.
В понедельник в центре Вены произошла серия нападений со стрельбой, в том числе, по данным СМИ, на синагогу. Погибли четыре человека.Теракт в центре Вены© REUTERS / Radovan Stoklasa
В понедельник вечером группа неизвестных устроила серию нападений в австрийской столице, по предварительным данным, в шести местах. Погибли четыре человека, 18 ранены.
В понедельник вечером группа неизвестных устроила серию нападений в австрийской столице, по предварительным данным, в шести местах. Погибли четыре человека, 18 ранены.© REUTERS / Radovan Stoklasa© AP Photo / Ronald Zak
Стральба началать около 20:00 (22:00 мск) на Сайтенштеттенгассе — недалеко от этого места расположена синагога. В первых сообщениях говорилось о том, что именно она была целью нападавших, хотя пока это не установлено.
Стральба началать около 20:00 (22:00 мск) на Сайтенштеттенгассе — недалеко от этого места расположена синагога. В первых сообщениях говорилось о том, что именно она была целью нападавших, хотя пока это не установлено.© AP Photo / Ronald Zak© REUTERS / Leonhard Foeger
Одного атаковавшего удалось ликвидировать, остальные скрылись, их сейчас разыскивают. СМИ писали, что стрелявших было около семи.
Одного атаковавшего удалось ликвидировать, остальные скрылись, их сейчас разыскивают. СМИ писали, что стрелявших было около семи.© REUTERS / Leonhard Foeger© REUTERS / Lisi Niesner
Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что убитый в Вене стрелок симпатизировал запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство".
Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что убитый в Вене стрелок симпатизировал запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство".© REUTERS / Lisi Niesner© AP Photo / Ronald Zak
По словам министра, на преступнике был пояс с муляжом взрывчатки. Мужчина был вооружен винтовкой.
По словам министра, на преступнике был пояс с муляжом взрывчатки. Мужчина был вооружен винтовкой.© AP Photo / Ronald Zak© REUTERS / Lisi Niesner
Власти считают атаку терактом и просят горожан по возможности не покидать дома.
Власти считают атаку терактом и просят горожан по возможности не покидать дома.© REUTERS / Lisi Niesner© REUTERS / LEONHARD FOEGER
Власти Вены отменили заседания Нацсовета и парламента, приостановлены занятия в школах.
Власти Вены отменили заседания Нацсовета и парламента, приостановлены занятия в школах.© REUTERS / LEONHARD FOEGER© REUTERS / Radovan Stoklasa
Полицейские машины, заблокировавшие улицу после перестрелки.
Полицейские машины, заблокировавшие улицу после перестрелки.© REUTERS / Radovan Stoklasa© REUTERS / LEONHARD FOEGERLeonhard Foeger
Сотрудник полиции Австрии на месте стрельбы в Вене.
Сотрудник полиции Австрии на месте стрельбы в Вене.© REUTERS / LEONHARD FOEGERLeonhard Foeger© AP Photo / Ronald Zak
Полицейские проверяют машину на месте происшествия.
Полицейские проверяют машину на месте происшествия.© AP Photo / Ronald Zak1 из 10
В понедельник вечером группа неизвестных устроила серию нападений в австрийской столице, по предварительным данным, в шести местах. Погибли четыре человека, 18 ранены.© REUTERS / Radovan Stoklasa2 из 10
Стральба началать около 20:00 (22:00 мск) на Сайтенштеттенгассе — недалеко от этого места расположена синагога. В первых сообщениях говорилось о том, что именно она была целью нападавших, хотя пока это не установлено.© AP Photo / Ronald Zak3 из 10
Одного атаковавшего удалось ликвидировать, остальные скрылись, их сейчас разыскивают. СМИ писали, что стрелявших было около семи.© REUTERS / Leonhard Foeger4 из 10
Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что убитый в Вене стрелок симпатизировал запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство".© REUTERS / Lisi Niesner5 из 10
По словам министра, на преступнике был пояс с муляжом взрывчатки. Мужчина был вооружен винтовкой.© AP Photo / Ronald Zak6 из 10
Власти считают атаку терактом и просят горожан по возможности не покидать дома.© REUTERS / Lisi Niesner7 из 10
Власти Вены отменили заседания Нацсовета и парламента, приостановлены занятия в школах.© REUTERS / LEONHARD FOEGER8 из 10
Полицейские машины, заблокировавшие улицу после перестрелки.© REUTERS / Radovan Stoklasa9 из 10
Сотрудник полиции Австрии на месте стрельбы в Вене.© REUTERS / LEONHARD FOEGERLeonhard Foeger10 из 10
Полицейские проверяют машину на месте происшествия.© AP Photo / Ronald Zak
Один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал случившееся терактом, а глава МВД Карл Нехаммер указал, что стрелявший был сторонником группировки "Исламское государство"*.
Парижа 16 октября. Молодой человек убил и обезглавил учителя на улице, а затем был застрелен полицией.
По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. В посольстве России в Париже РИА Новости заявляли, что последние 12 лет молодой человек жил во Франции.
* Запрещенная в России террористическая организация