Ветеран "Альфы" связал теракт в Вене с убийством учителя во Франции

Влада Некрасова

Теракт в Вене может быть "жестом солидарности" местных исламистов с радикалами Франции на фоне скандала вокруг карикатур на пророка Мухаммеда.

Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.





"Теракт в Вене – это продолжение того, что творится во Франции: отрезание голов и реакция властей на это. Следствию еще предстоит подтвердить эту версию, но, скорее всего, произошедшее было вылазкой радикальных исламистов извне, или же это "акция солидарности" местных фундаменталистов с теми, кто убивает ни в чем не повинных жителей Франции", - сказал он.

В понедельник в центре Вены произошла серия нападений со стрельбой, в том числе, по данным СМИ, на синагогу. Погибли четыре человека.

Теракт в центре Вены© REUTERS / Radovan Stoklasa

В понедельник вечером группа неизвестных устроила серию нападений в австрийской столице, по предварительным данным, в шести местах. Погибли четыре человека, 18 ранены.

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В понедельник вечером группа неизвестных устроила серию нападений в австрийской столице, по предварительным данным, в шести местах. Погибли четыре человека, 18 ранены.

© REUTERS / Radovan Stoklasa© AP Photo / Ronald Zak

Стральба началать около 20:00 (22:00 мск) на Сайтенштеттенгассе — недалеко от этого места расположена синагога. В первых сообщениях говорилось о том, что именно она была целью нападавших, хотя пока это не установлено.

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Стральба началать около 20:00 (22:00 мск) на Сайтенштеттенгассе — недалеко от этого места расположена синагога. В первых сообщениях говорилось о том, что именно она была целью нападавших, хотя пока это не установлено.

© AP Photo / Ronald Zak© REUTERS / Leonhard Foeger

Одного атаковавшего удалось ликвидировать, остальные скрылись, их сейчас разыскивают. СМИ писали, что стрелявших было около семи.

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Одного атаковавшего удалось ликвидировать, остальные скрылись, их сейчас разыскивают. СМИ писали, что стрелявших было около семи.

© REUTERS / Leonhard Foeger© REUTERS / Lisi Niesner

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что убитый в Вене стрелок симпатизировал запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство".

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Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что убитый в Вене стрелок симпатизировал запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство".

© REUTERS / Lisi Niesner© AP Photo / Ronald Zak

По словам министра, на преступнике был пояс с муляжом взрывчатки. Мужчина был вооружен винтовкой.

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По словам министра, на преступнике был пояс с муляжом взрывчатки. Мужчина был вооружен винтовкой.

© AP Photo / Ronald Zak© REUTERS / Lisi Niesner

Власти считают атаку терактом и просят горожан по возможности не покидать дома.

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Власти считают атаку терактом и просят горожан по возможности не покидать дома.

© REUTERS / Lisi Niesner© REUTERS / LEONHARD FOEGER

Власти Вены отменили заседания Нацсовета и парламента, приостановлены занятия в школах.

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Власти Вены отменили заседания Нацсовета и парламента, приостановлены занятия в школах.

© REUTERS / LEONHARD FOEGER© REUTERS / Radovan Stoklasa

Полицейские машины, заблокировавшие улицу после перестрелки.

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Полицейские машины, заблокировавшие улицу после перестрелки.

© REUTERS / Radovan Stoklasa© REUTERS / LEONHARD FOEGERLeonhard Foeger

Сотрудник полиции Австрии на месте стрельбы в Вене.

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Сотрудник полиции Австрии на месте стрельбы в Вене.

© REUTERS / LEONHARD FOEGERLeonhard Foeger© AP Photo / Ronald Zak

Полицейские проверяют машину на месте происшествия.

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Полицейские проверяют машину на месте происшествия.

© AP Photo / Ronald Zak1 из 10

В понедельник вечером группа неизвестных устроила серию нападений в австрийской столице, по предварительным данным, в шести местах. Погибли четыре человека, 18 ранены.

© REUTERS / Radovan Stoklasa2 из 10

Стральба началать около 20:00 (22:00 мск) на Сайтенштеттенгассе — недалеко от этого места расположена синагога. В первых сообщениях говорилось о том, что именно она была целью нападавших, хотя пока это не установлено.

© AP Photo / Ronald Zak3 из 10

Одного атаковавшего удалось ликвидировать, остальные скрылись, их сейчас разыскивают. СМИ писали, что стрелявших было около семи.

© REUTERS / Leonhard Foeger4 из 10

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что убитый в Вене стрелок симпатизировал запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство".

© REUTERS / Lisi Niesner5 из 10

По словам министра, на преступнике был пояс с муляжом взрывчатки. Мужчина был вооружен винтовкой.

© AP Photo / Ronald Zak6 из 10

Власти считают атаку терактом и просят горожан по возможности не покидать дома.

© REUTERS / Lisi Niesner7 из 10

Власти Вены отменили заседания Нацсовета и парламента, приостановлены занятия в школах.

© REUTERS / LEONHARD FOEGER8 из 10

Полицейские машины, заблокировавшие улицу после перестрелки.

© REUTERS / Radovan Stoklasa9 из 10

Сотрудник полиции Австрии на месте стрельбы в Вене.

© REUTERS / LEONHARD FOEGERLeonhard Foeger10 из 10

Полицейские проверяют машину на месте происшествия.

© AP Photo / Ronald Zak

Один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал случившееся терактом, а глава МВД Карл Нехаммер указал, что стрелявший был сторонником группировки "Исламское государство"*.

Парижа 16 октября. Молодой человек убил и обезглавил учителя на улице, а затем был застрелен полицией.

По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. В посольстве России в Париже РИА Новости заявляли, что последние 12 лет молодой человек жил во Франции.

* Запрещенная в России террористическая организация