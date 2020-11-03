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Во время каникул дети Пензенской области будут заниматься на свежем воздухе

Во время каникул дети Пензенской области будут заниматься на свежем воздухе

Во время школьных каникул, с 31 октября и до 14 ноября, дети не должны находиться на изоляции и сидеть по домам. Об этом сегодня заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Нужно разумно относиться к этому вопросу: если дети будут на воздухе без большого скопления, это будет правильно. Посмотрите на возможность таких занятий, чтобы дети провели каникулы с пользой», – подчеркнул губернатор.

Иван Белозерцев также обратил внимание на то, что представители сферы образования должны тщательно контролировать обеспечение безопасности школьников.

«Спортивные объекты, учреждения культуры должны соблюдать меры безопасности, скопления не должно быть. Проверка температуры на входе и дезсредства должны быть обеспечены в полном объеме. Если возникнет желание поехать на экскурсию – не возбраняется. Но транспортные средства должны быть технически исправны, а водитель должен иметь право на перевозку детей», – подчеркнул Белозерцев.

# Общество
По материалам: edu.ru

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