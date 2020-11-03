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Володин считает выборы в США шоу, а не стандартом демократии

Володин считает выборы в США шоу, а не стандартом демократии
Выборы в США - это "шоу", которое называют примером демократии и предлагают на него смотреть как на стандарт демократии, однако это не так, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Знаете, вот это шоу, а по-другому не назовёшь, конечно, приковывает многих к экранам, но было бы правильно всё-таки понимать… Да, это шоу называют примером демократии. Более того, предлагают на него смотреть как на стандарт демократии. Не считаю, что это стандарт", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия-24".

# Политика
По материалам: ria.ru

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