Володин считает выборы в США шоу, а не стандартом демократии

Влада Некрасова

Выборы в США - это "шоу", которое называют примером демократии и предлагают на него смотреть как на стандарт демократии, однако это не так, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Знаете, вот это шоу, а по-другому не назовёшь, конечно, приковывает многих к экранам, но было бы правильно всё-таки понимать… Да, это шоу называют примером демократии. Более того, предлагают на него смотреть как на стандарт демократии. Не считаю, что это стандарт", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия-24".