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"Втирались в доверие": продюсер рассказал о заработке Цивина и Дрожжиной

"Втирались в доверие": продюсер рассказал о заработке Цивина и Дрожжиной
Продюсер и актер Марк Рудинштейн рассказал в беседе с "МК" о том, как юрист Михаил Цивин и его супруга, актриса Наталья Дрожжина, зарабатывали на уходе за артистами преклонного возраста.

Ранее в отношении Дрожжиной и Цивина было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. По данным следствия, из-за аферы обвиняемых вдова и дочь артиста Алексея Баталова, скончавшегося в 2017 году, лишились двух квартир и доли еще в одной, мастерской актера и крупной суммы. На спорное имущество наложен арест. Дрожжиной и Цивину грозит до десяти лет лишения свободы.

# Россия
По материалам: ria.ru

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