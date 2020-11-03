«Законы нужно менять цивилизованным способом», — Игорь Палица

Алексей Вольцев

Если в ВР депутаты будут принимать антиконституционные решения и нарушать Основной закон Украины, то не стоит надеяться, что граждане будут соблюдать закон. Такую позицию высказал лидер партии «За майбутнє» Игорь Палица, выступая во вторник, 3 ноября, с трибуны Верховной Рады.

«Сейчас в Верховной Раде хотят принять неконституционное решение — о роспуске Конституционного суда, потому что кому-то не нравятся его выводы. Когда полтора года назад КС сказал, что досрочные выборы проводить можно и приказ о роспуске предыдущего парламента — законный, тогда всем все нравилось. Сегодня не нравится, потому что он позволил себе сказать о неправомочности принятого закона», — сказал политик.

Нардеп убежден, что антикоррупционная система нужна так же, как и антикоррупционные органы — НАПК и НАБУ. Но они должны отвечать Основному закону Украины — Конституции.

«Если кто-то позволяет себе говорить, что Конституцию можно поносить и топтать, то эти люди не имеют права называться депутатами и президентами», — подчеркнул Игорь Палица.

Он добавил, что законы нужно менять цивилизованным способом, а не принимая антиконституционные решения.

«Давайте вместе за две-три недели напишем нормальный конституционный законопроект, вернем все полномочия НАПК, вернем декларирование, вернем все для того, чтобы бороться с коррупцией в стране. А тому, кто хочет получать деньги из-за границы, я скажу: мы не дадим разрушить Украину! Украина будет независима от всех, только будет зависеть от народа Украины», — заявил политик.

