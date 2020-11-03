Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Заложник вероятного убийцы Маругова оказался экс-адвокатом киллера Солоника

Заложник вероятного убийцы Маругова оказался экс-адвокатом киллера Солоника

Пенсионер, похищенный подозреваемым в убийстве владельца ООО "Мясная империя" Владимира Маругова Александром Мавриди, оказался бывшим адвокатом киллера Александра Солоника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Подозреваемый удерживал в своей квартире бывшего адвоката Алексея Завгороднего", — сообщил собеседник агентства.

Завгородний состоял в Московской коллегии адвокатов (сейчас его статус прекращен) и в 90-х представлял интересы Солоника, убитого в Греции в 1997 году. Как отмечается, в 1995 году юрист стал целью нападения по заказу Солоника, который тогда потребовал от подельников "на месяц уложить адвоката в больницу".

Как писал Ruposters, Завгороднего случайно обнаружили в квартире Мавриди, куда оперативники пришли с обыском по делу об убийстве Маругова. Сам заложник сообщил, что похититель требовал оформить на него квартиры в Москве, принадлежащие бывшему адвокату.

Миллиардер Владимир Маругов был убит накануне выстрелом из арбалета. Расследуя преступление по горячим следам, силовики нашли орудие убийства и установили, что оно было куплено Мавриди. Известно, что подозреваемый был знаком с первой женой Маругова.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Путин сообщил о разработке новых серий дизельных и атомных ледоколов
Путин сообщил о разработке новых серий дизельных и атомных ледоколов
Заложник вероятного убийцы Маругова оказался экс-адвокатом киллера Солоника
Заложник вероятного убийцы Маругова оказался экс-адвокатом киллера
В ТГПУ разработали платформу интернет-приложений для роботов
В ТГПУ разработали платформу интернет-приложений для роботов
В Белгороде подвели итоги Окружной школы руководителей студотрядов ЦФО
В Белгороде подвели итоги Окружной школы руководителей студотрядов ЦФО
В Башкирии в 2020 году победителями отбора по программе «Земский учитель» стали 55 педагогов
В Башкирии в 2020 году победителями отбора по программе «Земский
Путин призвал постоянно подтверждать первенство ледового флота России
Путин призвал постоянно подтверждать первенство ледового флота России
Россия не допустит "игры в одни ворота" с Евросоюзом, заявил Лавров
Россия не допустит "игры в одни ворота" с Евросоюзом, заявил Лавров
Сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров женится
Сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров женится
Президент Додон: Майя Санду будет ходить с протянутой рукой
Президент Додон: Майя Санду будет ходить с протянутой рукой
Когда рождаются самые успешные и удачливые люди: их восточный гороскоп и знак зодиака
Когда рождаются самые успешные и удачливые люди: их восточный
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко дебютировал в кино
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко дебютировал в кино
Горячие фото россиянки, попавшей в пятерку самых популярных порноактрис мира
Горячие фото россиянки, попавшей в пятерку самых популярных

Топ на сегодня

«Человек, не будь овцой»: В Риге протестовали против обязательных масок
«Человек, не будь овцой»: В Риге протестовали против обязательных
Экономисты спрогнозировали курс рубля после резкого падения
Экономисты спрогнозировали курс рубля после резкого падения
«Домашняя» простуда может защитить от «пришлого» вируса — иммунолог
«Домашняя» простуда может защитить от «пришлого» вируса — иммунолог
Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе
Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе
Открылась виртуальная выставка костюмов из "Короны" и "Хода королевы"
Открылась виртуальная выставка костюмов из "Короны" и "Хода королевы"

Еще по теме

В квартире убийцы миллиардера Маругова нашли заложника
В Москве найден убитым актер Александр Гловяк
Бездомный украл электробритву из квартиры адвоката в Москве
В Москве разыскивают подростка за убийство ребенка