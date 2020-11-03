Заложник вероятного убийцы Маругова оказался экс-адвокатом киллера Солоника

Вадим Карасев

Пенсионер, похищенный подозреваемым в убийстве владельца ООО "Мясная империя" Владимира Маругова Александром Мавриди, оказался бывшим адвокатом киллера Александра Солоника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Подозреваемый удерживал в своей квартире бывшего адвоката Алексея Завгороднего", — сообщил собеседник агентства.

Завгородний состоял в Московской коллегии адвокатов (сейчас его статус прекращен) и в 90-х представлял интересы Солоника, убитого в Греции в 1997 году. Как отмечается, в 1995 году юрист стал целью нападения по заказу Солоника, который тогда потребовал от подельников "на месяц уложить адвоката в больницу".

Как писал Ruposters, Завгороднего случайно обнаружили в квартире Мавриди, куда оперативники пришли с обыском по делу об убийстве Маругова. Сам заложник сообщил, что похититель требовал оформить на него квартиры в Москве, принадлежащие бывшему адвокату.

Миллиардер Владимир Маругов был убит накануне выстрелом из арбалета. Расследуя преступление по горячим следам, силовики нашли орудие убийства и установили, что оно было куплено Мавриди. Известно, что подозреваемый был знаком с первой женой Маругова.