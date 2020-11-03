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Жители города с населением 12 человек проголосовали на выборах в США

Жители города с населением 12 человек проголосовали на выборах в США
Жители города Диксвилл-Нотч (штат Нью-Гэмпшир) с населением 12 человек проголосовали на президентских выборах в США, пишет News.ru.

Участки открылись в 00:00 по местному времени. Как сообщают американские СМИ, сделать свой политический выбор пришло всего пять человек – они поставили галочку напротив кандидата от демократов Джо Байдена.

Голосование завершилось через несколько минут после начала. Такое же количество времени ушло на обработку бюллетеней. Сообщается, что в выборах 2016 года от города участвовали восемь избирателей.


сообщало, что Трамп назвал главных неудачников при победе Байдена.
# В мире
По материалам: ria.ru

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