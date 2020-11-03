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Зюганов: Жириновский нападает на Кадырова так же, как на Ленина

Зюганов: Жириновский нападает на Кадырова так же, как на Ленина

В споре главы Чечни Рамзана Кадырова, который выступил с угрозами в адрес президента Франции Эммануэля Макрона из-за его «антиисламиской политики», с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, который в свою очередь заявил, что главы регионов не должны делать заявлений по внешней политике России, лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал Кадырова.

По мнению Зюганова, полемика между Кадыровым и Жириновским «относительно оценки религиозного конфликта во Франции ставит важные вопросы соотношения религии, культуры и политики».

Необоснованные и резкие высказывания на тему религии могут привести к самым тяжелым последствиям, отмечает лидер КПРФ.

«Г-н Жириновский же в целях саморекламы нередко грубым образом говорит о людях и явлениях, которые огромное число людей воспринимает как личные и общественные святыни. Например, его постоянные грязные выпады против В.И. Ленина и Мавзолея на Красной площади КПРФ считает проявлением агрессивного антикоммунизма и антисоветизма. Атаки Жириновского на братскую Белоруссию и ее законного президента А.Лукашенко мы расцениваем как отвратительную русофобию, идущую вразрез с четко обозначенными приоритетами внешней политики РФ», — говорится в заявлении Зюганова на партийном сайте.

Коммунист выразил поддержку Кадырову.

«Мы понимаем представителей различных религий, которые твердо отстаивают свои духовные и нравственные ценности. Глава Чечни верно отмечает, что в России священные писания защищены, глава государства понимает разницу между свободой слова и вседозволенностью, а также, что в нашей стране государственная политика подразумевает мир и межконфессиональное согласие», — заявил Зюганов.

КПРФ считает, что «деструктивные заявления г-на Жириновского заслуживают самого жесткого осуждения».

Как сообщало ИА Newstes , Владимир Жириновский заявил 30 октября, что главам российских регионов следует запретить комментировать международные события. Так он отреагировал на скандальное заявление главы Чечни относительно «антиисламской политики» французских властей. Обращаясь к президенту Франции, Кадыров заявил, что он ведет себя как террорист, который взращивает экстремистские идеи в умах молодежи. Он призвал Макрона готовиться к тому, что мусульмане «не позволят оскорблять имя пророка Мухаммеда». Жириновский заявил, что слова Кадырова звучат так, будто он поддерживает возможные террористические действия.

«Губернаторы не должны выступать по международным вопросам — все они должны заниматься хозяйственными и экономическими делами», — подчеркнул лидер ЛДПР.

В ответ Кадыров заявил, что Жириновский его «удивил и возмутил одновременно».

«Лидер ЛДПР взял смелость учить глав и губернаторов своей работе. В частности, подразумевал меня и мое заявление по поводу карикатур, хотя я уже подчеркивал, что реагирую на такие вещи как мусульманин, а не политик», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он потребовал от Жириновского извинений. На это Жириновский заявил, что не упоминал фамилии Кадырова и не понимает, почему глава Чечни принял эти слова на свой счет. Россия является светским государством, поэтому, подчеркнул Жириновский, он не будет спрашивать разрешения когда и что говорить о религии.

В Кремле со своей стороны заявляют, что не будут участвовать в теологических спорах вокруг высказываний главы Чечни о публикации карикатур на пророка Мухаммеда во Франции.

Напомним также, что ранее у самого Зюганова случился спор с Кадыровым из-за Ленина. В 2017 году Кадыров предложил захоронить тело Ленина, поскольку «ни в одной религии мира не прописано, что мертвого человека надо выставлять на всеобщее обозрение». Зюганов назвал это предложение «болтовней» и попыткой «столкнуть поколения на Красной площади». Кадырову это не понравилось, он потребовал извинений от лидера КПРФ, Зюганов этого делать не стал.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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